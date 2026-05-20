Revelan los precios de los boletos para el Corona Capital 2026; los abonos serían MÁS baratos que en ediciones pasadas, conoce la preventa

A un par de días de que se revelara el cartel oficial del Corona Capital 2026; ha habido un montón de especulaciones sobre los precios que las entradas para este festival podría tener pues en los últimos años los precios de los conciertos y demás eventos musicales han ido en aumento.

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Para buenas noticias de los fanáticos de la música, han compartido los costos de los abonos y estos serían más baratos en comparación a ediciones pasadas, lo cuál ha caído bien a todos los asistentes que anhelan ver a bandas como Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots y más.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital 2026?

De acuerdo con el sitio oficial del Corona Capital, estos serían los precios de los boletos en la Fase 1:



Abono General Fase 1 - $4,090 mxn.

Abono Comfort Pass Fase 1 - $5,590 mxn.

Abono Plus Fase 1 - $7,780 mxn.

Abono CLUB PASS Fase 1 - $22,500 mxn.

Estos precios NO incluyen cargos por servicio, mismo que como es costumbre, estará a cargo de TicketMaster, aunque se especula que por boleto oscila los $300 pesos, por lo que podrían cortar lo siguiente:



General Fase 1: $5,071 mxn.

Comfort Pass Fase 1: $6,941 mxn.

Banamex VIP Fase 1: $9,647 mxn.

¿Habrá venta de boletos por día para el Corona Capital 2026?

De momento, no se ha fijado una fecha para la venta individual de boletos por día para el Corona Capital 2026, aunque se espera que esta llegue al menos un mes después de que lo abonos en Fase 1 estén a la venta.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para el Corona Capital 2026?

Se ha confirmado que la preventa tendrá varias fechas, por lo que es importante que seas de los primeros para alcanzar la Fase 1 donde los boletos son más accesibles, las cuales serán:



Venta Beyond - 22 de mayo a las 9:00 am

Preventa Priority - 25 de mayo a las 9:00 am

Preventa bancaria - 26 de mayo a las 2:00 pm

Por otro lado, la venta al público general será hasta el miércoles 27 de mayo en punto de las 2:00 pm, aunque la disponibilidad de estos primeros abonos podría ser muy poca.