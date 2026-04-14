Salón de la Fama 2026 incluirá a Oasis, Joy Division, Sade, Iron Maiden y MÁS

Hace unas horas se reveló “la clase” de los artistas que estarán entrando al tan codiciado Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 y podemos decir que esta selección ha sido una de las más aclamadas de los últimos años pues las figuras que se incluirán además de haber sido grandes referentes, hoy en día están más vigentes que nunca.

Aunque a finales de febrero se había anunciado una lista preliminar donde se incluían iconos modernos del pop moderno como Shakira, Mariah Carey y P!NK; finalmente estas no fueron consideradas para la selección del 2026, aunque no se descarta que en los próximos años estas increíbles artistas sean incluidas.

¿Quiénes entrarán al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026?

En la lista completamente definida para la selección de este 2026 los artistas que entrarán al Salón de la Fama del Rock & Roll son:



Oasis

Iron Maiden

Sade

Phil Collins



Billy Idol

Joy Division / New Order

Wu-Tang Clan

Luther Vandross



Aunque en la lista preliminar había más artistas pop, este último filtro ha descartado a grandes nombres que se tomaron en cuenta ya que habían pasado al menos 25 años desde que se haya publicado su primer disco y que se determinara su impacto e influencia en la cultura.

¿Cuándo será la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll 2026?

Esta nueva edición que reconocerá a algunos de los artistas más destacados de toda la historia se estará llevando a cabo el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles, California, donde además de la inclusión de esta “clase”, habrá un reconocimiento especial a figuras como Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, Grem Parsons por su música.

Por otro lado, el productor Rick Rubin, quien ha trabajado en algunos de los discos más importantes de la cultura del rock de bandas como AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Johny Cash, The Strokes o los Bastie Boys también recibirá un reconocimiento por su aporte.