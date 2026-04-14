Estrellas de Malcolm el de en Medio quedaron impresionadas con fans mexicanos: “Nunca imaginé que fuera tan masivo en México”

El público que asistió a la alfombra de Venga la Alegría impresionó a los actores de Malcolm el de en Medio, pero esta no es la primera vez que revelan estar cautivados por el fuerte impacto que ha provocado su serie. Actores como Frankie Muniz y Justin Berfield han confesado en diferentes entrevistas que no imaginaban el impacto que la serie tenía en México, donde se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue vigente más de 20 años después.

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¡Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría! Revive la entrevista completa con Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson

Justin Berfield no conocía la fama de Malcolm el de en Medio en México

Durante una entrevista reciente, Justin Berfield, el actor que dio vida a Reese en Malcolm el de en medio, reveló que durante las semanas de filmación Frankie Muniz se fue a México. Esto llamó la atención de Chris y Justin, quienes no pudieron evitar preguntarle si se fue de vacaciones, pues era raro que se fuera sabiendo que solo eran 6 semanas de filmación. Fue ahí cuando Frankie les reveló que el show era superpopular en nuestro país y que iba a una que otra convención a convivir con los fans. Después de eso, él también visitaría a sus fans.

México y el fenómeno de Malcolm el de en medio

A Frankie y a Justin les llama la atención que aquí la serie de televisión nunca haya dejado de ser relevante; es un programa que ya forma parte de la memoria colectiva y la cultura pop. Y el éxito solo sigue creciendo, pues el programa se transmite por Azteca 7, llegando tanto a fans nostálgicos. Como a nuevas generaciones.

El éxito de la miniserie: “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta”

El reciente estreno de la miniserie demuestra lo relevante que es, no solo para el público mexicano y latinoamericano, pues tiene el primer lugar en más de 60 países. Tan solo en sus primeros tres días en la plataforma de Disney+ y Hulu, la serie logró alcanzar 8.1 millones de visualizaciones.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

¿Qué dijeron los actores de México durante el programa de Venga la Alegria?

Los actores quedaron complacidos con el caluroso recibimiento de los fans y conductores de la serie de Malcolm el de en Medio. Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield no dudaron en señalar que les impresiona el cariño de la gente y el enorme impacto que ha causado su programa en el público.