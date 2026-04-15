ÚLTIMA HORA: Disculpan a Soda Stereo por el retraso de HORAS de su concierto en México

Lo que estaba destinado a ser una noche llena de nostalgia y emoción para los fans de Soda Stereo, terminó en una completa polémica. La agrupación salió dos horas tarde en su primer show en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, causando indignación y enojo entre sus fans. Ante ello, la banda y OCESA han emitido un breve comunicado en el que no sólo pidieron disculpas a los asistentes, sino que también se comprometieron a dar un show de calidad para esta misma noche.

¿Por qué Soda Stereo salió dos horas tarde en su concierto en la Ciudad de México?

El retraso de dos horas se debió a causas ajenas a la banda. El comunicado cita problemas técnicos, mismos que han sido solucionados para el concierto de esta noche: “Ofrecemos una disculpa por el considerable retraso con el que ayer martes dio inicio el primero de los conciertos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes”, se lee en el escrito. “Aclaramos que estos problemas fueron ajenos a la banda y lamentamos los inconvenientes que esto causó, pero hemos solucionado por completo los problemas técnicos y estamos totalmente listos para que el concierto de hoy se convierta en una noche inolvidable”.

¿A qué hora empieza el concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes, HOY 15 de abril?

El concierto para esta noche está programado a las 8:00 p.m. Tras el comunicado emitido por la banda y la compañía de entretenimiento, los fans esperan que el show de hoy sí comience de manera puntual.

¿Qué canciones tocará Soda Stereo HOY? Posible setlist

Se espera que el setlist de esta noche sea el mismo de ayer. Aquí te dejamos las canciones que se tocaron durante la primera fecha de “Ecos” en la Ciudad de México:



Ecos

Juego de seducción

Nada personal

Hombre al agua

Ella usó mi cabeza como un revólver

Cuando pase el temblor

Luna roja

Toma la ruta

(En) el séptimo día

En la ciudad de la furia

Sobredosis de TV

Persiana americana

Un misil en mi placard

Zoom

Planeador

Final caja negra

Primavera 0

Prófugos

De música ligera

Cabe mencionar que este show es un homenaje a Gustavo Cerati, por lo que los fans pueden esperar toda una serie de recursos visuales como parte de un emotivo tributo. La gira de "Ecos" en México continúa con una fecha más en el Palacio de los Deportes el día de mañana, 16 de abril, y dos más en Guadalajara y Monterrey.