Stray Kids anuncia fecha México: cuándo salen a la venta los boletos, artistas invitados y precios del STRAYCITY MEXICO CITY

¡Paren todo! ¡Stray Kids acaba de anunciar su propio festival en México! Se trata del STRAYCITY MEXICO CITY, con el que la aclamada banda de k-pop vuelve a tierras aztecas en compañía de grandes artistas. La cita será el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros y aquí te compartimos todo lo que debes saber al respecto: cuándo salen a la venta los boletos, precios y artistas invitados.

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Stray Kids regresa a México: ¿Quiénes son los artistas invitados? Line-up del STRAYCITY MEXICO CITY

Los chicos de Stray Kids no vienen solos. La querida agrupación de pop surcoreana se presentará en nuestro país en compañía de NEXZ, Andrés Obregón y RENNE, dando como resultado un pequeño festival que ya ha desatado la euforia de todos los fans, quienes no se esperaban esta noticia.

“STRAYCITY es una nueva experiencia tipo festival, pensada por el equipo de Stray Kids, con un lineup que cambia en cada ciudad que visita para incluir talento local elegido por la agrupación”, se lee en el anuncio oficial de OCESA.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Stray Kids en México?

Los boletos saldrán a la venta el próximo viernes, 29 de mayo, en punto de las 2:00 p.m. (hora del centro de México) a través del sitio web oficial de Ticketmaster. Según se ha confirmado, NO habrá preventas bancarias, todos los boletos estarán disponibles a través de la venta general.

STRAYCITY MEXICO CITY: ¿Cuánto costarán los boletos para ver a Stray Kids en México?

Los precios de los boletos para ver a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N en México aún no han sido revelados. No obstante, teniendo en cuenta los costos de su último show en nuestro país, se estima que estos se ubiquen entre los $1,000 y $6,000 pesos mexicanos, según la cercanía con el escenario. Claro, a esto habría que agregar los cargos por servicio y el costo extra de cualquier paquete especial (VIP).

Los precios oficiales, así como el mapa del evento, estarán disponibles a partir del miércoles, 27 de mayo, previo a la venta general. ¡Así que pon tu alarma para que no se te pase!