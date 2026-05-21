¡XG regresa a México! Fecha, cuándo salen a la venta los boletos y precios del XG World Tour The Core

¡Atención fans de XG! La agrupación japonesa ha anunciado su regreso a nuestro país con un show en la Arena CDMX como parte de su gira XG World Tour The Core. La cita será el próximo 22 de noviembre y aquí te compartimos todos los detalles sobre su concierto: precios, dónde y cuándo comprar boletos. Así que ALPHAZ, ¡tomen nota!

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¿Cuándo salen a la venta los boletos de XG en México?

La preventa para XG en México se llevará a cabo el próximo miércoles, 27 de mayo. Esta consistirá en dos fases: miembros ALPHAZ y tarjetahabientes de Banco Azteca. También habrá preventa AEG el día 28, mientras que la venta general se celebrará el viernes, 29 de mayo. Aquí te compartimos los horarios:



Preventa miembros ALPHAZ: miércoles, 27 de mayo, a las 10:00 a.m.

miércoles, 27 de mayo, a las 10:00 a.m. Preventa tarjetahabientes Banco Azteca: miércoles, 27 de mayo, a las 12:00 p.m.

miércoles, 27 de mayo, a las 12:00 p.m. Preventa AEG: jueves, 28 de mayo, a las 10:00 a.m.

jueves, 28 de mayo, a las 10:00 a.m. Venta general: viernes, 29 de mayo, a las 10:00 a.m.

¿Cómo y dónde comprar boletos?

Los boletos estarán disponibles a través del sitio web oficial de Superboletos y taquillas físicas de la Arena CDMX.

¿Cuánto cuestan los boletos de XG World Tour The Core? Posibles precios en México

De momento, no se ha anunciado la lista oficial de precios para XG en México. No obstante, teniendo en cuenta los costos de su última visita a tierras aztecas - la cual se dio en abril de 2025 - es probable que los precios ronden entre los $900 y $7,000 pesos mexicanos, según la cercanía al escenario. Este monto puede variar si se adquiere algún paquete especial (VIP) con costo extra.

¿Quiénes son XG?

Conformado por JURIN, CHISA, HINATA, HARVEY, JURIA, MAYA y COCONA, XG destaca por ser uno de los grupos de j-pop más relevantes en el panorama actual. La agrupación se formó en 2022 y, desde entonces, han lanzado grandes éxitos como HYPNOTIZE, IS THIS LOVE, WOKE UP, GALA y LEFT RIGHT, entre otros.