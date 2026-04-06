¿TEN deja NCT? La verdad detrás de su salida de SM Entertainment

El mundo del K-pop se sacudió con esta noticia. Por varios días se pensó que TEN, integrante de NCT y WayV, abandonaría las agrupaciones, pues había fuertes rumores de la finalización de su contrato con SM Entertainment en abril de 2026. Ahora se sabe que el idol decidió no renovar su acuerdo exclusivo con la agencia, pero a pesar de eso él continuará participando en actividades grupales, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

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¿TEN deja NCT? Esto es lo que realmente pasó

Cuando se dio a conocer la noticia, de inmediato se generó confusión entre los fans, pues pensaban que TEN estaba dejando NCT y WayV. Afortunadamente, la realidad es otra: su salida es únicamente de la agencia y no de los grupos. Esto fue confirmado por SM Entertainment, que comunicó que seguirá siendo parte de las alineaciones y participará en actividades cuando su agenda lo permita.

¿Por qué decidió dejar la agencia?

El artista ha pasado 10 años trabajando arduamente en la compañía y, después de dedicarle tanto tiempo, TEN decidió explorar nuevas oportunidades. Él mismo reveló que su objetivo ahora es ver por su carrera como solista, experimentar con su creatividad y abrirse a nuevos proyectos fuera del esquema tradicional del K-Pop.

Una nueva etapa para Ten como solista

Por suerte para los fans, el caso de TEN quedó en buenos términos con la agencia; incluso en conferencia de prensa mencionó que SM sigue siendo como su “hogar”, lo que significa que seguirá participando de vez en cuando con los grupos, algunas colaboraciones y actividades conjuntas. Solo recuerda que, aunque él siga formando parte de las agrupaciones, su participación podría ser más selectiva dependiendo de sus proyectos personales.

¿Estás listo para acompañar a TEN en esta nueva etapa para el cantante?