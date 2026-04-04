Concierto de The xx en CDMX: Cómo llegar al Pepsi Center, horarios y setlist

Este viernes 03 de abril iniciará la pequeña serie de conciertos de la banda británica conocida como The xx, quienes eligieron a la Ciudad de México como destino para su regreso a los escenarios, lo que ha despertado el furor del público chilango y consiguieron 3 fechas en soldout sin mayor esfuerzo.

La banda conformada por Romy, Jamie y Oliver en Londres estará regresando a dar conciertos en vivo tras una pausa de varios años y sin haber estado en la CDMX desde hace más de 7 años, por lo que es uno de los regresos más esperados de la escena rock e indie. El regreso de esta banda ha generado grandes expectativas, pues tras varios años de no publicar música podrían haber grandes sorpresas.

¿Cuál es el setlist que se espera para el concierto de The xx en la CDMX?

De acuerdo a sus últimas presentaciones, se espera que en este esperado concierto podamos escuchar las siguientes canciones:



Crystalised

Say Something Loving

Islands

Angels

Fiction

Take Care

Shelter

VCR

Loud Places

GMT

Enjoy Your Life

Wanna

Waited All Night / On Hold

On Hold

I Dare You

Intro

Night Time

Sunset Infinity

¿A qué hora es el concierto de The xx en el Pepsi Center?

Se ha fijado que el concierto de The xx en el Pepsi Center de la Ciudad de México iniciará en punto de las 9:00 pm, y que las puertas abrirán a las 6:30 pm, por lo que te recomendamos estar a buen tiempo en el recinto.

Es importante que llegues a buena hora pues el día viernes abrirá el show Luisa Almaguer, el sábado Mabe Fratti y el domingo Valgur, algunas de las propuestas mexicanas más interesantes de la actualidad.

¿Cómo llegar al Pepsi Center en transporte público?

El Pepsi Center se encuentra sobre la calle de Dakota en la Colonia Nápoles, justamente junto al World Trade Center, al cuál puedes llegar de diversas maneras:



Llegar en Metro: Si bien, no hay una estación próxima, la más cercana es Chilpancingo de la Línea 9 (color café), por lo que deberás de caminar al menos 5 calles hacia Insurgentes Sur o en su defecto, tomar el Metrobús.

Si bien, no hay una estación próxima, la más cercana es Chilpancingo de la Línea 9 (color café), por lo que deberás de caminar al menos 5 calles hacia Insurgentes Sur o en su defecto, tomar el Metrobús. Llegar en Metrobús: Esta puede ser la mejor opción, pues la estación Poliforum de la Línea 1 (color rojo) está frente al recinto.