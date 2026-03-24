Tyler, The Creator en CDMX: TODO lo que debes saber sobre este concierto imperdible; accesos, horarios y setlist

Este martes 24 y miércoles 25 de marzo Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler, The Creator estará llegando al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Latin America ‘26’, con la que se estará presentando por primera vez en la capital desde hace más de 11 años.

Sin duda alguna, la expectativa por este par de conciertos está en otro nivel, pues en los últimos años, el rapero, músico, compositor, productor y actor se ha posicionado como una de las figuras más queridas dentro de la cultura pop, donde su arte y visión han logrado trascender varias disciplinas y tras tantos años de espera, su público mexicano espera una gran fecha donde suenen éxitos de todas sus eras musicales.

¿Cuál es el setlist de Tyler, The Creator en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México?

La espera por un concierto de Tyler ha sido bastante, aunque su actividad nunca ha parado, pues en los últimos 10 años ha lanzado quizá sus discos más populares como ‘Cherry Bomb’ (2015), ‘Flower Boy’ (2017), ‘IGOR’ (2019), ‘CALL ME IF YOU GET LOST’ (2021), ‘CHROMAKOPIA’ (2024) y ‘DON’T TAP THE GLASS’ (2025), por lo que se espera que es su setlist suene:



Big Poe

St. Chroma

Rah Tah Tah

Noid

Darling, I

Sugar on My Tongue

Ring Ring Ring

Tell Me What It Is

Who Dat Boy

ARE WE STILL FRIENDS?

BEST INTEREST

She

I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE

WUSYANAME

IFHY

I THINK

EARFQUAKE

Tamale

I Hope You Find Your Way Home

Like Him

NEW MAGIC WAND

See You Again

¿A qué hora son los horarios del concierto de Tyler, The Creator en el Palacio de los Deportes?

Se ha informado que los accesos de este imperdible concierto es a las 6:00 pm, por lo que no deberías de demorarte, pues se tiene programado que el show de Tyler, The Creator inicie en punto de las 8:00 pm.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en transporte público y en auto?

El Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco y estas son las rutas que debes de considerar para evitar contratiempos:



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.

Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.

Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.