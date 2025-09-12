Tyler The Creator anuncia su regreso a México en estas fechas

Hay muy buenas noticias para los fanáticos de Tyler The Creator, ya que el cantante anunció su regreso a México en 2026. Serán conciertos imperdibles y las fechas ya han sido confirmadas.

Los lugares elegidos son en Ciudad de México y Guadalajara, donde presentará lo mejor de su música con el Latin America ’26 Tour Chromakopia, todos los detalles de este esperado regreso, lo tienes acá.

¿Cuáles son la fechas de Tyler The Creator en México?

La gira tendrá como escenarios al Palacio de los Deportes y la Arena Guadalajara, recintos ideales para disfrutar de su mezcla de rap, soul y hip hop alternativo.

Las fechas, ciudades y recintos confirmados para Tyler, The Creator en México 2026:

📍 Lunes 24 de marzo de 2026 – Palacio de los Deportes – CDMX.

📍 Sábado 29 de marzo de 2026 – Arena Guadalajara – Guadalajara.

¿Cuándo se comenzarán a vender los boletos para Tyler The Creator?

La preventa y venta de entradas para ver al rapero californiano será en Ticketmaster para el Palacio de los Deportes y para Guadalajara en Superboletos, en las siguientes fechas:

🎟️ Venta Beyond → martes 16 de septiembre, desde las 9:00 am (solo CDMX).

🎟️ Preventa Priority → miércoles 17 de septiembre, desde las 9:00 am (solo CDMX).

🎟️ Preventa Banamex → jueves 18 de septiembre, desde las 11:00 am (solo CDMX).

🎟️ Venta General → viernes 19 de septiembre, desde las 6:00 am para CDMX y desde las 10:00 am para Guadalajara.

🚨TYLER THE CREATOR EN MÉXICO 🇲🇽



El creador se va a dar una vuelta por Latinoamérica y en México… ¡lo tendremos en dos ciudades! 🔥



📍Para CDMX:

🎫Preventa Banamex 18 de septiembre

🎫Venta General 19 de septiembre



📍Para GDL:

🎫Venta General 19 de septiembre… pic.twitter.com/wRZ8EGBT0x — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) September 12, 2025

Cabe destacar que la venta está limitada a ocho boletos por comprador. Se podrán pagar hasta a tres meses sin intereses.

Si bien los precios oficiales del show de Tyler no están confirmados ya se han realizado algunas especulaciones. Debes estar pendiente a Ocesa para saber cuál es el valor final. Una estimación manifiesta que los valores podrían asemejare a los de las presentaciones de Zayn Malik:

Pista: 2,708.50 pesos mexicanos.

Nivel B: 3,684.40 pesos mexicanos.

Nivel C: 2,464.50 pesos mexicanos.

Nivel D: 1,854.50 pesos mexicanos.

Nivel E: 1,244.40 pesos mexicanos.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, esta esta una estimación ya que no hay nada confirmado. Estos son valores de referencia.