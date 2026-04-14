Así fue el último show de Felipe Staiti en México antes de su muerte

¿Cómo olvidar aquel día? La última vez que los fans pudieron ver en vivo al guitarrista Felipe Staiti fue el pasado 14 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, durante el Vive Latino 2026, sin imaginar que sería su despedida definitiva de los escenarios. Apenas un mes después de aquel increíble concierto, el músico falleció el 13 de abril tras presentar algunas complicaciones de salud, dejando un legado imborrable en la historia del rock en español.

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¿Cuál fue el último concierto de Felipe Staiti con Los Enanitos Verdes?

Su último concierto se llevó a cabo ante más de 50 mil personas en el Estadio GNP Seguros. Fue una presentación de una hora en la que el músico lo dio todo, llenando el aire de nostalgia y alegría entre los asistentes. Ese día su concierto abrió con “Guitarras blancas” y continuó con un setlist lleno de sus más grandes éxitos:



La Muralla Verde

Mi primer día sin ti

Tu cárcel

Lamento boliviano

El último tema, un himno que ya cantan varias generaciones, se convirtió sin querer en una carta de despedida del emblematico músico.

¿Quién era Felipe Staiti?

Satiti logró destacar por su presencia en el escenario y sus solos de guitarra que ponían a temblar a cualquiera. Fue una pieza clave en una de las bandas más importantes del rock en español. El músico se fue dejando planes importantes junto con Los Enanitos Verdes, pues tenían en puerta un nuevo álbum con colaboraciones, una gira internacional y presentaciones pendientes en Canadá y Estados Unidos.

¿Qué problemas de salud tenía Felipe Staiti?

El músico presentó complicaciones desde 2024, pues fue víctima de una fuerte infección. Tras el Vive Latino, regresó a Mendoza, donde fue hospitalizado por fiebre. Días después, su estado de salud se complicó aún más.