Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, arrasa: rompe récords en la plataforma

Muchos decían no tenerle fe, pero el regreso de Malcolm, el de en medio: La vida sigue siendo injusta; es oficialmente un fenómeno global, pues logró alcanzar 8.1 millones de visualizaciones en sus primeros tres días en plataformas de Disney+ y Hulu. La miniserie fue estrenada en este mes de abril de 2026 y ya es el estreno de temporada más visto del año; incluso ha dominado rankings en más de 60 países.

También te puede interesar: Malcolm el de en medio la Vida Sigue Siendo Injusta: 7 guiños que no viste en los nuevos capítulos sobre las temporadas pasadas

¿Qué récords rompió Malcolm el de en medio? La vida sigue siendo injusta.

Esto no es subjetivo; los números hablan por sí solos del enorme éxito que ha tenido la serie. Para empezar, cuenta con 8.1 millones de vistas globales en 3 días. Por si fuera poco, se encuentra posicionada en el puesto número uno en más de 60 países. Tan solo en Latinoamérica ocupa el segundo mejor estreno histórico de la plataforma, tan solo superado por Loki, que logró 3.6 millones.

Malcolm el de en medio comprueba su impacto en Latinoamérica

La clave para que la serie lograra este impresionante impacto fue gracias a Latinoamérica. Por algún motivo, que incluso los actores han revelado desconocer, la serie tiene una conexión muy especial con el público latinoamericano y eso explica mucho su éxito inmediato. Lo interesante es que este estreno también potenció las reproducciones de la serie original, la cual aumentó un 107 % sus horas vistas. Es decir, 18 mil hojas adicionales. La nostalgia cumplió su objetivo.

¿Los fans disfrutaron el regreso del elenco original?

La miniserie fue un éxito desde que se reveló que el elenco original regresaría. El único que no volvió, a pesar de los esfuerzos de la producción por hacer que el Dewey original, interpretado por Erik Per Sullivan, regresara para el revival. Fue por eso que muchos se plantearon si el éxito fue nostalgia… ¿O realmente funciona la serie? La conclusión obvia es un poco de ambas,

¿Ya la viste?