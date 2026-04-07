Cancelan festival tras FUERTE polémica con Kanye West: no lo dejaron entrar al Reino Unido

El Wireless Festival 2026 fue cancelado después de que el gobierno del Reino Unido tomara la decisión de negarle la entrada a Kanye West (Ye), quien sería el headliner de dicho evento el próximo mes de julio. Esta decisión se tomó luego de las polémicas declaraciones que ha hecho el artista en el pasado, lo que llevó a las autoridades a bloquear su acceso al país. Esto provocó que los organizadores del festival se vieran obligados a confirmar la cancelación total del festival y a reembolsar automáticamente los boletos a los fans.

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¿Por qué Kanye West fue vetado del Reino Unido?

Todos lo sabemos, Kanye West lleva siendo uno de los artistas más polémicos y cancelados en los últimos años y el veto tiene que ver con esto. Resulta que las autoridades británicas consideraron que su presencia “no era compatible con el interés público”, lo que llevó a rechazar su autorización de viaje. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que ocurre, pues en Australia también se le negó la entrada.

¿Cuál es el Wireless Festival de Reino Unido?

Wireless es en definitiva uno de los eventos más grandes e importantes del Reino Unido. Sin duda fue una gran sorpresa para todos los fans que se tuviera que cancelar, pues muchos llevan meses esperando el evento. Sin embargo, la participación de Kanye West como acto principal ya había generado controversia desde su anuncio, provocando críticas de distintos sectores e incluso presión política.

¿Qué dijo Kanye West respecto a su cancelación en Reino Unido?

Kanye West ha intentado redimirse, pero no funcionó. Ye ha declarado recientemente que buscaba transmitir un mensaje de “unidad, paz y cambio”. Sin embargo, para muchos, sus declaraciones pasadas siguen pesando más que todas las intenciones actuales que dice tener.

¿Qué sigue para Kanye West?

A pesar de la polémica que enfrenta, el artista continúa activo. Él seguirá ofreciendo conciertos; de hecho, hace poco ofreció un par en Estados Unidos, aunque también rodeado de opiniones divididas.