Young Miko regresa a México con su gira más grande: fechas, boletos y todo lo que debes saber

¡Es oficial! Young Miko confirmó su regreso a México en septiembre de 2026 con su Late Checkout Tour, una gira internacional que la llevará a presentarse en las grandes arenas internacionales. La cantante se presentará en Guadalajara, Monterrey, CDMX y Mérida, y los boletos estarán disponibles desde el 7 de abril en distintas preventas y en venta general el 10 de abril.

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Fechas y ciudades de Young Miko en México

Si eres fan, prepárate porque la boricua trae varias fechas y recorrerá cuatro ciudades clave del país:



17 de septiembre – Arena VFG , Guadalajara

, Guadalajara 19 de septiembre – Arena MTY , Monterrey

, Monterrey 22 de septiembre – Palacio de los Deportes , CDMX

, CDMX 25 de septiembre – Foro GNP Seguros, Mérida

Estos shows que dará en México forman parte de su gira global que incluye más de 30 fechas.

Preventa y venta de boletos

Si quieres asegurar tu lugar, ya se liberaron las fechas de la preventa y la venta. Los boletos se venden rápido, por lo que te recomendamos anotar la fecha y estar al pendiente para que no te quedes sin los tuyos.



Venta Beyond: 7 de abril – 9:00 AM

– 9:00 AM Preventa Priority: 8 de abril – 9:00 AM

– 9:00 AM Venta a Fans: 8 de abril – 10:00 AM

– 10:00 AM Preventa con tarjeta participante: 9 de abril – 11:00 AM

– 11:00 AM Venta General: 10 de abril – 11:00 AM

Un momento clave en su carrera

Este tour llega justo después del éxito de su más reciente álbum, Do Not Disturb, que la posicionó como una de las artistas urbanas más escuchadas hoy en día. Lo que más resalta de esta gira es que ella está pasando de cantar en pequeños recintos a importantes arenas en diferentes países. Este es uno de los mejores momentos de su carrera, y este tour promete ser uno de los shows más grandes, mejor producidos y con una conexión más fuerte con el público.