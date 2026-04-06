El Señor de las Moscas regresa con una serie brutal: así luce su nuevo tráiler

Una nueva serie de El señor de las Moscas llega el próximo 4 de mayo de 2026; es por eso que ya presentó su primer tráiler oficial, mostrando una adaptación intensa y oscura del clásico de William Golding. Por si no la conoces, te contamos: la historia sigue a un grupo de niños que sobreviven a un accidente aéreo y quedan varados en una isla tropical, donde deberán organizarse sin adultos, lo cual trae consecuencias cada vez más violentas.

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Mira aquí el primer tráiler de El Señor de las Moscas

La serie está basada en la novela de 1954 y esta versión busca apostar por un enfoque mucho más realista y emocional. Desde el tráiler queda claro que no será una historia ligera, pues veremos cómo la civilización se puede romper poco a poco, revelando el lado más oscuro de los personajes.

Una serie que, más que supervivencia, es un reflejo social

Uno de los puntos más interesantes es la lectura actual que le podemos dar. De acuerdo con Jack Thorne, esta historia señala que la historia se conecta directamente con problemáticas actuales sobre la juventud, especialmente en torno a la soledad, la identidad y la influencia social.

Un elenco joven que sorprende

Aunque muchos son actores muy jóvenes, la verdad es que te sorprenderá. Está protagonizada por David McKenna, Winston Sawyers y Lox Pratt, entre otros. De acuerdo con el director Marc Munden, cada uno de ellos construyó sus personajes a partir de la convivencia y la interacción real, lo que eleva la intensidad de las escenas.

¿Por qué esta versión podría ser diferente a las versiones anteriores?

Esta versión viene mucho más cruda y salvaje, pues no intenta suavizar la historia. En otras adaptaciones, se evitó abrazar lo incómodo, pero aquí se respeta el tono original del libro, llevándolo a un mundo violento y muy psicológico.

¿Cuándo se estrena y cuántos episodios tendrá?

Ya se sabe que la serie contará con 4 episodios y se estrenará el 4 de mayo de 2026. Aunque tiene pocos capítulos, está pensada para impactar desde el principio.