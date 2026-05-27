‘Reviven’ a Stan Lee gracias a trato con ElevenLabs y la noticia conmociona a los fans de Marvel

Stan Lee está de vuelta; finalmente lo volveremos a ver y escuchar gracias a la inteligencia artificial. Resulta que la empresa ElevenLabs anunció una alianza con Stan Lee Universe para utilizar la voz e imagen del legendario escritor de cómics, fallecido en 2018. Este proyecto resulta bastante interesante porque permitirá crear experiencias digitales narradas con IA del cocreador de Spider-Man, Iron Man y los X-Men.

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¿Cómo revivieron la voz de Stan Lee?

De acuerdo con la empresa responsable, ElevenLabs, la voz se desarrolló utilizando grabaciones profesionales originales, algunos archivos de audio históricos y la famosa tecnología de clonación de voz con IA. Los resultados son sorprendentes y ya los puedes ver en un video promocional donde la versión digital de Stan Lee dice: “¿Sabes lo que nunca te cuentan sobre las leyendas? Que sobreviven a las páginas de un libro”. Esta tecnología estará a la mano para aquellos que usen la aplicación de la marca y la podrán usar para que Stan Lee narre libros.

Stan Lee's voice and likeness has been sold off to be recreated by AI for ElevenLabs



"You know what they never tell you about legends?... They outlive the page" — AI Stan Lee pic.twitter.com/siFYSm413K — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 27, 2026

¿Qué proyectos hará la IA de Stan Lee?

Uno de los anuncios que más han llamado la atención de los fans es que mensualmente la voz artificial de Stan Lee narrara libros clásicos. Esta serie será conocida como “Stan Lee Book Club of the Month”. Si te interesa, el primer libro de este proyecto será La isla del tesoro. Además, la plataforma va a incorporar algunas imágenes generadas de Stan Lee, filtros musicales y herramientas visuales estilo cómic.

Fans de Marvel reaccionan con emoción y polémica

No hay duda de que muchos fans consideran emocionante volver a escuchar la voz de Stan Lee, especialmente por todo lo que simboliza dentro de la cultura pop. Sin embargo, muchos otros cuestionan el uso de la inteligencia artificial para seguir lucrando con personas fallecidas, considerando poco ético el hacerlo.

¿Tú qué piensas? ¿Te emociona el regreso de Stan Lee?