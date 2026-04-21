5 datos que debes saber sobre Dragon Ball Xenoverse 3 tras confirmarse su fecha de estreno

En las últimas horas se dio el anuncio oficial sobre el futuro de el Dragon Ball Xenoverse 3 el cual llegará a consolas el próximo 2027, tanto para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam.

Esta entrega de Bandai Namco, promete ser un juego de rol RPG ambientado en el año 1000, donde se presenta un futuro inédito creado por Akira Toriyama, en donde se podrá combatir como parte del Escuadrón Gran Saiyaman en la renovada West City

Ahora lee: ¿Midnight Sons en desarrollo? Oscar Isaac rompe el silencio sobre su futuro con Marvel

5 datos que desconocías sobre la llegada de Dragon Ball Xenoverse 3

Lanzamiento y plataformas

Hasta ahora se ha dado a conocer que el título llegará en el 2027 y estará disponible para PlayStation 5PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC por medio de Steam.

Historia del juego

Se ha revelado que el juego está basado en el Project Age 1000, el cual se confirma después de que se revelara el adelanto bajo el nombre de "Age 1000".

Diseño de la nueva ciudad e historia.

Dentro de esta entrega se espera que la historia se ambiente en un futuro lejano siglos después de los eventos ocurridos en Dragon Ball Super. También se espera que la historia se desarrolla dentro de un nuevo mundo creado en conjunto con Akira Toriyama.

Game Play más inmersivo:

Uno de los adelantos que más han emocionado a los fans, es la posibilidad de una mayor personalización del personaje. Se podrá contar con la posibilidad de crear guerreros de todas las razas y mantener técnicas avanzadas, las cuales se presume, estarán optimizadas para la nueva era de las consolas.

Modo de Juego

Se espera que la nueva entrega del Dragon Ball Xenoverse 3, cuente con opciones de juego en línea, además de mejores opciones multijugador, pues se espera que los participantes puedan reunirse en grupo para acceder y completar misiones secundarias y competir entre sí.

Dragon Ball Xenoverse 3 se presenta no solo como un título que amplía el popular universo de Dragon Ball, sino como una opción fresca que promete una nueva historia marcada por la leyenda de una de las sagas más importantes de la historia.