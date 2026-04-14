En las últimas horas, Ben Jordan, modelo que ha dado rostro a Peter Parker en la saga de videojuegos de Spider-Man de Marvel, encendió las redes sociales al compartir una fotografía dentro de sus redes sociales personales, pues a pesar de que apareciera un sencillo posteo, la imagen alertó a los fans por una posible nueva entrega de algún título de la firma.

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Fans especulan sobre Spider-Man 3

Tras darse a conocer la imagen, usuarios de redes sociales comenzaron a relacionar la fotografía con el posible desarrollo de una nueva entrega del videojuego Spider-Man 3. No obstante, es importante señalar que hasta el momento no existe ningún tipo de confirmación oficial por parte del actor o de la directiva de Marvel.

Esta FOTO confirmaría el desarrollo del esperado videojuego de Spider-Man 3 de Marvel

Sin confirmación oficial hasta ahora

Para la comunidad fan de la saga, las especulaciones no se han hecho esperar, a pesar de que la publicación de Ben Jordan no incluye información concreta sobre futuros proyectos. Lo único cierto es que por ahora todo se mantiene en teorías y los fans tendrán que esperar para conocer si se trata de un spoiler o de una fotografía que solo encendió las alarmas.