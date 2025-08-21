Gorillaz llegará a Fortnite Festival en su nueva temporada: skins, canciones y fecha de estreno

La décima temporada de Fortnite Festival comenzará en unos días, específicamente arranca el 26 de agosto de 2025, y según filtraciones confiables, se rumora que esta tendrá como headliner a nada menos que Gorillaz.

Gorillaz en Fortnite Festival temporada 10

El modo musical de Fortnite, que desde 2023 ha contado con grandes celebridades como Lady Gaga, The Weeknd, Bruno Mars y Sabrina Carpenter, y todo parece indicar que en la próxima ocasión podría sumarse la legendaria banda virtual.

De acuerdo con lo que han revelado algunas fuentes, los jugadores podrán conseguir skins de los cuatro miembros animados de Gorillaz en 2-D (Murdoc, Noodle y Russel) además de varios de sus temas más populares disponibles como Jam Tracks.

La reacción de la comunidad gamer

El anuncio generó gran entusiasmo entre los jugadores, aunque los más jóvenes desconocen la trayectoria del grupo, incluirlos dentro del próximo Fortnite Festival podría darles un impulso con las nuevas generaciones. En redes sociales se ha abierto la discusión entre los que desconocen a la banda y prefieren que se incluya a alguien más, como los que defienden la banda a capa y espada.

Gorillaz: una banda virtual que cumple 25 años

La llegada de Gorillaz a Fortnite coincide con el 25º aniversario del grupo creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett en 1998. Este tipo de noticias hace sentir un poco más viejos a los jugadores más veteranos; sin embargo, todos comparten la emoción de haber crecido con esta agrupación.

La celebración incluye la exposición “House of Kong” en Londres y una serie de conciertos en el Copper Box Arena, donde interpretarán sus tres primeros discos completos. Además, Albarn adelantó que podría sonar material nuevo en un show “sorpresa”.

¿Qué canciones de Gorillaz te gustaría disfrutar en Fortnite?

