Game of Thrones llega a Fortnite en esta fecha, ¿tendremos skins de Daenerys Targaryen y Jon Snow? Esto es lo que sabemos

Buenas noticias para los fanáticos de Fortnite, y es que en las últimas semanas han crecido los rumores sobre que 2 personajes principales de Game of Thrones aparecerán en este videojuego, hablamos de Daenerys Targaryen y Jon Snow; quienes llegan a este juego como skins, esta información crece luego de que en las redes sociales se confirmaran la colaboración de la serie con el ciberjuego.

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¿Quiénes son Daenerys Targaryen y Jon Snow?

Daenerys es la última descendiente de la familia Targaryen, la familia que gobernó por mucho tiempo Westeros para posteriormente lograr conquistar algunas regiones que conformaban el continente; esta mujer es la hermana menor de Rhaegar, quien era el heredero legítimo al Trono de Hierro y de Viserys, quien fue asesinado por Khal Drogo, hija de Aerys II y Rhaella.

Jon Snow es el hijo bastardo de Ned Stark y una prostituta, pero conforme va avanzando la historia, este personaje se va ganando el respeto de todos, sin embargo, en la serie se observa cómo es que Bran vio que, quien debería ser el gobernador de todo era su hermano, quien en realidad es su primo, ya que es hijo de Lyanna Star y su papá es Rhaegar Targaryen, luego de que se llevara a cabo un matrimonio lega, lo cual lo convierte en el hijo ilegítimo en el sobrino de su amante, quien debería tener el trono de King´s Landing.

¿Cuánto cuesta Fortnite y en qué plataformas se puede jugar?

Es importante señalar que, Fortnite es un videojuego gratis, y además se puede jugar en varias consolas de videojuegos como: Play Station 4, Play Station 4 Pro, Play Station 4 Slim y Play Station 5; de igual manera es compatible para el Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition y Xbos One Series X/S; también se puede disfrutar en Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch 2.