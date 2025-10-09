Fortnitemares, Fornite: Pesadillas; TODO lo que debes saber sobre la nueva actualización de Halloween del videojuego: Skins GRATIS, nuevos personajes y mapas

Este jueves amanecimos con algunas actualizaciones de uno de nuestros videojuegos favoritos, pues se confirmó que la temporada de Halloween de Fornite tendrá grandes actualizaciones, como mapas, skins gratis y además la aparición de personajes como Wednesday Addams (Merlina), Doja Cat, miembros de Scooby-Doo y más figuras clásicas del cine de terror.

Epic Games ha logrado despertar la emoción dentro de los fans de Fornite pues la temporada del Fortnitemares 2025 ha venido con todo al mundo de los videojuegos por estas próximas semanas, en lo que se espera que sea una de las mejores temporadas de este videojuego.

¿Cuáles serán los skins de Fortnitemares 2025 de Fornite?

Wednesday Addams (Merlina)

Art TheClown (Terrifier)

Scooby-Doo

Shaggy

Velma

Daphne

Fred

Doja Cat

Ghostface (Scream)

Semibots (R.E.P.O.)

Jason Voorhees (Viernes 13)

The Grabber (Black Phone)

Huggy Wuggy (Poppy Playtime)

¿Cómo conseguir las skins de Halloween en Fornite?

Estas skins se liberarán de manera progresiva en la tienda a lo largo del evento y como es habitual, también traerán artículos característicos.

Además de estas skins colaborativas, también volverán nuevas skins originales siguiendo la temática de Halloween como estilos de personajes clásicos de temporada de años anteriores.

Además, se informó que Epic Games regalará una nueva skin para todos los jugadores, pues a los jugadores que suban 15 niveles de cuenta podrán obtener gratis la nueva skin “Pyg”, un carnicero quien usa una máscara de cerdo quien carga consigo un gran cuchillo como pico.

¿Cómo será el nuevo mapa durante Fortnitemares?

Durante el ‘Fortnitemares 2025’ habrán algunos cambios en el mapa original de Fornite, así como el regreso de armas y objetos temáticos, así como otras nuevas.

Uno de los aspectos más llamativos es la Isla Pesadilla, un mapa totalmente nuevo, quien se complementará a la perfección con el principal mapa de la Batalla Royal y el de Construcción, quienes tendrán adaptaciones de Halloween.

¿Cuánto tiempo durará la temporada de Halloween de Fornite?

El sitio web oficial de Fornite ha confirmado que la temporada de Halloween iniciará a partir de este jueves 09 de octubre y terminará el próximo sábado 01 de noviembre, por lo que tendremos varias semanas para disfrutar de estas actualizaciones.