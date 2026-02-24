GTA 6 ya tiene fecha de lanzamiento y se filtra el posible precio de este videojuego

El GTA 6 ya tiene su fecha de lanzamiento oficial, y esta será el próximo 19 de noviembre de 2026. Para buena suerte de sus fanáticos este título no tendrá otro retraso, y su posible precio ya se ha dado, el cual rondará entre los 300 dólares; a eso se le suma que, algunos de los grandes artistas del momento podrían estar, desde Bad Bunny, Feid, Kali Uchis entre otros.

Te puede interesar: SIN RETRASOS: ¿GTA 6 traerá de regreso a Car Johnson? Descubre el guiño a San Andreas que dejó el segundo tráiler de este videojuego

Precio oficial del GTA 6 para las consolas

Desde el 2025 se ha especulado mucho sobre el precio del GTA 6, y de acuerdo con algunas filtraciones se dice que, el título de Rockstar tendrá un costo de 100 euros, lo cual lo convierte en el videojuego más caro del mercado. Cabe señalar que, este monto es la versión que no tiene ningún tipo de complemento.

Por otro lado, se dice de igual forma que, el Grand Theft Auto tendrá un costo más bajo para la versión PC. Esta información viene de la web Loaded, que antes era conocida como CD Keys, la cual tuvo acceso al medio Insider Gaming. Loaded es una tienda en línea que vende códigos digitales de juegos y DLCs.

Entonces, el GTA VI podría no costar más de 79.99 euros, que es el monto que ahora valen los títulos Triple A. El título para PC llegará hasta el 2027. Es importante mencionar que, el Grand Theft Auto Seis sólo estará en la versión digital, esto con el objetivo de evitar filtraciones antes de su lanzamiento.

Precio de GTA en México

Aunque hasta el momento no se ha confirmado por Rockstar el precio de este título, algunos medios señalan que, el costo será de 90, 110 o 300 dólares, lo que en México se podría esperar que valga 1,619, mil 799 y 5 mil 934 pesos mexicanos.

¿Cuáles son las canciones de los artistas que estarán en el GTA 6?

Aunque no se ha confirmado quiénes son los artistas que estarán de manera oficial en el GTA 6, algunos medios señalan que podrían estar cantantes como: Bad Bunny, Feid, Rauw Alejandro, Myke Towers, Anuel AA, Karol G, Shakira, Ozuna, Arcangel, Pelo Pluma, Ryan Castro, Blessed, Manuel Turizo, Kali Uchis, Sech, Arcángel entre otros.

Este es el guiño de GTA 6 a San Andreas

Se dice que el mapa de este título será mucho más grande que el GTA 5, y en redes sociales algunos fanáticos se percataron de un pequeño guiño al San Andreas. En ese sentido, se dice que aparece la bicicleta de Carl Johnson, quien roba este vehículo. En el trailer del Grand Theft Auto VI se ve que cuando Jason enfrenta a un grupo de personas, y en un póster se aprecia por milésimas de segundos un cartel de alguien que pide que le devuelvan su bici que es una BMX, identida a la del título mencionado cuando se inicia con la primera misión del juego.

