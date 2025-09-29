¿Por qué quitaron el baile de Peacemaker en Fortnite?

Fortnite sorprendió a todos los gamer al tomar la drástica decisión de retirar el emote “Caderas Pacíficas” de la skin de Peacemaker después de que varios usuarios señalaran y denunciaran en redes sociales que el gesto del héroe era racista, pues hacía alusión a la esvástica nazi.

¿Por qué desactivaron el baile de Peacemaker en Fortnite?

El detalle está relacionado con la Tierra X, un universo alterno en los cómics de DC donde los regímenes totalitarios son dominantes, algo que muchos no tenían en contexto. La animación del baile parecía recrear simbologías de ese mundo, lo que despertó críticas y preocupaciones sobre la intencionalidad del contenido.

¿Qué dijo Epic Games sobre el caso?

Cuando la reacción y negativa de los usuarios comenzó a viralizarse, Epic Games reaccionó rápidamente en su cuenta oficial de X :“Estamos desactivando el gesto ‘Caderas Pacíficas’ en Fortnite mientras investigamos las intenciones creativas de nuestro socio con este gesto de colaboración. Si no vuelve, emitiremos reembolsos en los próximos días. Lo sentimos, amigos”.

Esto significa que Epic Games está tomando cartas en el asunto ante la polémica, por lo que el emote permanecerá bloqueado mientras se lleva a cabo la investigación. Si se confirma que existe una connotación problemática, el baile será eliminado definitivamente, y los jugadores recibirán un reembolso automático.

Peacemaker sigue en el radar de los fans

La segunda temporada de Peacemaker ha hecho mucho ruido con los fans desde el estreno de su segunda temporada. Desafortunadamente, para la serie, la polémica ocurre justo cuando se acerca a su final. La temporada 2 de Peacemaker estrenará su último capítulo el 9 de octubre de 2025.

Por el momento, solo queda estar al pendiente de lo que suceda con la investigación y si James Gunn y el resto de la producción de la serie tienen algo que decir al respecto. Lo que sí, es que todo parece ser una desafortunada coincidencia, pero habrá que esperar para confirmarlo.

