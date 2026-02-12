¿Quieres el nuevo GTA 6 gratis? Los afortunados solo deberán cumplir con un requisito

¿Te imaginas obtener gratis el esperado juego de Grand Theft Auto 6? Pues para algunos podría ser una realidad. Una tienda en Noruega está ofreciendo una promoción única y completamente fuera de serie: Si tu esposa da a luz durante la fecha de lanzamiento del GTA 6, es decir, el 19 de noviembre, podrás ganar una copia gratis del videojuego.

La curiosa promición de GT6 en una tienda en Noruega

En la imagen que subieron a sus redes sociales para hacer la promoción, inician con la frase: “Esto no es una broma”. Y es que, la verdad, la idea parece una divertida broma. La publicación continúa: “… GTA 6 sale en 9 meses, y si tú vas a tener a tu bebé en la misma fecha que el lanzamiento del juego, tú podrás obtenerlo completamente gratis con nosotros.”

|Crédito: Instagram @komplettno

El anuncio se volvió tan popular que llegó a verse en las marquesinas de aquel país con el mensaje de “GTA sale en 9 meses”, el cual está escrito sobre una fotografía de unas sábanas llenas de pétalos de rosas. Sin duda, una imagen que deja en claro que no se trata de una simple broma, sino de algo serio.

Si tu bebé nace en noviembre, obtienes gratis el GTA &

Los seguidores de los videojuegos han comenzado a bromear con la curiosa promoción de este lugar, poniendo los divertidos requisitos para poder disfrutar de uno de los juegos más esperados del mundo completamente gratis. Algunos mencionan cosas como: “Deberás embarazar a tu esposa en febrero, para que te ganes una copia en noviembre, pedir licencia de paternidad y disfrutar”.

La verdad es que calcular la fecha exacta de nacimiento de un bebé no es cosa fácil, por lo que arriesgarse a intentar obtener esta predicción no es tan llamativo como parece. La promoción es clara: No será válido si el niño/a nace el 18 o el 20 de noviembre. Aun así, muchos creen que la natalidad en Noruega podría aumentar considerablemente, pero nada es seguro; lo descubriremos en 9 meses.