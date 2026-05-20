¿GTA 6 podría retrasarse hasta 2027? El nuevo rumor que tiene nerviosos a los gamers

El mundo del gaming vuelve a sufrir, pues está siendo tendencia en redes sociales una supuesta filtración, la cual fue publicada en una foto de 4chan, donde se asegura que GTA 6, el esperado juego, podría retrasarse hasta febrero de 2027. Hasta el momento, la información revelada no ha sido confirmada de manera oficial por Rockstar Games ni por Take-Two Interactive. Obviamente, el rumor comenzó a provocar una ola de publicación entre los millones de fans que esperan el lanzamiento de uno de los títulos más emocionantes de la década.

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¿Qué dice exactamente la supuesta filtración?

En la publicación que se volvió viral se asegura que GTA 6 sería retrasado hasta febrero de 2027 y que esta noticia la darían a conocer primeramente Rockstar y Take-Two a los inversionistas durante la reunión. Lo que hace que la información sea un poco dudosa es su origen, pues proviene de una publicación realizada en 4chan, un foro conocido por abundar los rumores, filtraciones falsas e imposibles de verificar.

GTA 6 is getting delayed to February 2027 according to this 4chan leak as Rockstar & Take Two prepare to announce this during the investor meeting. pic.twitter.com/mCNnqktDFp — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) May 20, 2026

Es por eso que vale la pena resaltar que no hay que perder la cabeza; de momento no se ha emitido algún comunicado oficial ni hay evidencia sólida que confirme el supuesto retraso.

¿Por qué los fans sí creen posible un retraso?

La razón por la que muchos jugadores creen que esta filtración es algo real es porque Rockstar Games no solo es conocida por sus juegos tan emblemáticos, sino porque, además, suele tomarse muchísimo tiempo en el desarrollo de cada uno de ellos. Por si fuera poco, el tamaño que tiene GTA 6 y lo ambicioso que es este proyecto hacen pensar a algunos que cualquier ajuste extra podría retrasar la fecha fácilmente.

Rockstar sigue guardando silencio

Algo sí es cierto: en las últimas semanas ha llamado mucho la atención que se han desatado muchos rumores sobre el GTA 6 y Rockstar ha decidido mantener silencio. Esto solo pone más nerviosa a toda la comunidad y no es para menos. Este juego lleva años generando expectativas gigantescas desde hace muchos años, lo que lleva a que internet genere un sinfín de rumores que solo complica la situación para los fans.