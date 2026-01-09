“El Titanic” llega a PlayStation este 2026: Será un juego para una sola persona

Sin duda el mundo de los videojuegos no se ha limitado y cada vez lanza más versiones inspiradas en filmes, en esta ocasión le tocó a la icónica película que dejó miles de corazones rotos y a más de una persona llorando cuando la vió por primera vez, así es; estamos hablando de "El Titanic” . PlayStation dió a conocer que lanzará este videojuego, aquí te contamos los detalles sobre este nuevo juego.

¿Cuándo lanzará PlayStation el juego de “El Titanic”?

Titanic Escape Simulator es el nuevo nombre del juego que PlayStation lanzará inspirado en la película icónica del director James Cameron estrenada en 1997. Este videojuego será de supervivencia y estará diseñado para que solo una persona pueda jugarlo. Aún no hay una fecha de estreno establecida, pero se sabe que llegará en 2026.

De acuerdo con PlayStation está versión contará con cada detalle que se presenta en la película y en la historia que retrata el hundimiento de uno de los barcos más imponentes de la época. Los jugadores formarán parte de una historia en la que el gran barco choca contra con iceberg y a partir de ese momento harán todo lo posible por salvarse, pues forzaran puertas atascadas e intentarán refugiarse en botes, pero las complicaciones iniciarán cuando se den cuenta que hay pocos botes y no todos podrán sobrevivir.

El jugador no tendrá un nombre específico y deberá tomar decisiones estratégicas para resguardarse. Este juego está basado en una historia real sin embargo hay opiniones divididas entre los usuarios ya que algunos dicen que no es una buena idea la creación de este juego mientras que otros opinan que es una manera de conocer un suceso histórico que marcó un antes y después en el mundo.

¿Qué juegos va a estrenar PlayStation en 2026?

Algunos de los videojuegos que llegarán este año a PlayStation en 2026 son Wolverine, Resident Evil Requiem, Halo Campaign Evolved, Saros, 007 First Light, Nioh 3, Dune Awakening, Onimusha: Way Of The Sword, Crimson Desert, Pragmata, Lego Batman: Legacy Of The Dark Knight, Directive 8020, entre otros.

Definitivamente este año será uno de los más esperados para todos los gamers pues cada estreno es sumamente emocionante y promete estar lleno de sorpresas por lo que los fans ya cuentan los días para poder jugar.