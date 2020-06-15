TITANIC: La verdadera historia que esconde el retrato de ‘Rose’

No podemos negar que una de las películas que no nos cansamos de ver una y otra vez, es el filme de Titanic; una producción que relata la historia de cómo se inundó dicha embarcación, pero también el romance que surgió entre los personajes de Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio).

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Desde el inicio la historia nos envuelve por el exceso de amor y adrenalina que hay al ser una relación prohibida ante la sociedad, tomando en cuenta que ella estaba comprometida con un millonario y Jack pertenecía a la clase baja.

Ambos se ven en la necesidad de ingeniárselas para pasar el tiempo juntos, es aquí cuando en una escena, Rose descubre que Jack es un excelente dibujante y varias mujeres francesas han posado desnudas para él.

Esto motivo a la protagonista de hacer lo mismo, por lo que se prepara para que su amado la retrate, utilizando únicamente una hoja y un pedazo de grafito. Dicho momento se puede apreciar a Kate desnuda delante de Leonardo, usando únicamente la joya conocida como “El Corazón del Mar”.

Algunos fans se han preguntado quién fue el que hizo dicho dibujo y al ser algo que jamás se delató, dieron por hecho que el verdadero talento venía de las manos de DiCaprio. La realidad es que el encargado de dicha obra fue el mismo director, James Cameron.

Una noticia que ha impactado a todos los amantes de sus cintas, pues muy pocos sabían que una de las cosas que Cameron disfruta hacer, es dibujar, una capacidad que tiene muy desarrollada y que sacó en una de las mejores escenas de la película.

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Ahora ya sabes quién fue el verdadero dibujante, y aunque a muchas se les ha roto el corazón de saber que no fue Leonardo DiCaprio quien lo dibujó, otros han expresado la impresión que esta noticia les causó.

