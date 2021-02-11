Conoce la escena eliminada por el director James Cameron en la multipremiada película ‘Titanic’.

Uno de los clásicos del cine, sin duda, es Titanic de James Cameron, pues es uno de los largometrajes más importantes de la historia por los múltiples premios que obtuvo desde su estreno en 1997.

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Hay que recordar que esta entrega tuvo efectos audiovisuales que lograron hacerla una experiencia extraordinaria. Fue la noche del 14 de abril de 1912, cuando el barco británico chocó con un gran iceberg y tras ese fuerte impacto se fue al fondo del Atlántico Norte en la madrugada del día siguiente.

Era un viaje que pasaría a la historia, pues la trayectoria sería de Southampton a Nueva York, sin imaginar que durante la trayectoria sucedería una tragedia terrible.

Sin embargo, al pasar el tiempo la película tuvo que pasar a un DVD, en el cual, el contenido extra de la última edición incluía las veintinueve escenas eliminadas del montaje final, elección que hizo James Cameron.

Los telegrafistas del Titanic, Jack Phillips y Harold Bride, estaban cansados del trabajo, por lo que se desconectaron por la impertinencia, 10 minutos antes del choque fatal. El RMS Carpathia fue el que terminó acudiendo para rescatar a los supervivientes del naufragio desde cincuenta y ocho millas de distancia; en tanto, el Californian se encontraba a 20, por lo cual, uno tardó unas cuatro horas en llegar y el otro podría haber llegado en menos de dos.

Aunque Jack Phillips no tuvo la oportunidad para sentir remordimiento debido a que fue otra de las víctimas de la catástrofe, la hipotermia en las frías aguas del océano acabó con él a los 25 años. Además, que se mantuvo hasta el final en la sala de comunicaciones del Titanic, pidiendo ayuda.

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Otro aspecto es la imprudencia de Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, acusando al capitán Edward Smith para ir a mayor velocidad de navegación. El escocés Harold Bride, por su parte, con 22 años, pudo vivir hasta los sesenta y seis.

