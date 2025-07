PlayStation anuncia colaboración con LISA de BLACKPINK

¡Esta nadie la vio venir! PlayStation ha sorprendido a los fans del K-pop y los videojuegos con una colaboración inesperada. Resulta que LISA, integrante del fenómeno global BLACKPINK, es la nueva cara de la más reciente campaña promocional de la famosa marca.

La artista tailandesa sorprendió al mundo entero cuando apareció, protagonizando un tráiler oficial, el cual ya circula en redes sociales y en el canal de YouTube de PlayStation. En este video, LISA disfruta de varios títulos exclusivos de la marca como: Astro Bot, Marathon, Helldivers 2 y Tekken 8.

Los fans quedaron extasiados no solo por la calidad de la nueva campaña, sino también por el enorme carisma natural y la comodidad que tiene la cantante frente a la cámara. Además, la integrante de BLACKPINK interactúa con el control DualSense y sumergiéndose en la experiencia PlayStation. La campaña ha generado una fuerte reacción en redes, donde fans de la artista y de la consola celebran el resultado de esta unión.

¿De qué trata la colaboración?

PlayStation está creando una nueva estrategia global para conectar con nuevas audiencias a través de íconos culturales con alcance internacional. En este caso, LISA, a quien consideraron una perfecta embajadora que representara la combinación perfecta entre talento, estilo y pasión gamer.

Por el momento se desconoce qué otras cosas podría realizar la talentosa cantante dentro de la campaña de PlayStation. Lo que sí se sabe es que la campaña sí fue bien recibida tanto por los fans de la artista como los fans de la marca.

Si no lo has visto, aquí te lo dejamos para que no pierdas detalle:

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el K-pop y los videojuegos cruzan caminos, pero sin duda a estas alturas ya es una de las colaboraciones más destacadas del año.

