Reseña Super Mario Galaxy la película: ¿vale la pena verla? historia, opinión y análisis

Super Mario Galaxy: La película llega este 1 de abril de 2026 y la gran pregunta es: ¿vale la pena verla? La respuesta corta que te podemos dar es sí, especialmente si eres fan de Mario o tienes niños, pero aquí está el detalle: no esperes una historia como en la primera entrega. En resumen, podríamos decir que esta nueva entrega es un espectáculo visual lleno de nostalgia y referencias, aunque con una narrativa bastante simple.

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¿De qué trata Super Mario Galaxy?

Bowser Jr. está causando problemas a niveles galácticos y Peach, con ayuda de Toad, emprende una misión de rescate. Mario, Luigi y Yoshi quedan atrapados entre los planes de Bowser Jr. y Bowser. Es una aventura clásica del universo Mario, con acción, mundos coloridos y ese tono ligero que caracteriza a la franquicia.

Un homenaje visual a los videojuegos

No hay dudas, una de las cosas más impresionantes del filme es su apartado visual. Cada escena está llena de referencias a distintos juegos de Mario, desde escenarios hasta pequeños guiños que los fans reconocerán al instante. Se podría decir que, en muchos sentidos, es una carta de amor que encaja perfecto con toda la historia que rodea al personaje desde hace poco más de 40 años. Si creciste jugando Mario, aquí hay mucho que disfrutar.

¿Vale la pena verla?

Depende mucho de lo que busques y aquí te lo resumimos en puntos simples y fáciles de entender:



Para niños : Es perfecta para los más pequeños. Tiene mucho humor, colores vibrantes y personajes adorables que les gustarán mucho.

: Es perfecta para los más pequeños. Tiene mucho humor, colores vibrantes y personajes adorables que les gustarán mucho. Para fans : Encontrarás el valor del filme en la nostalgia. Hay muchas referencias y detalles que hacen de la película una experiencia especial.

: Encontrarás el valor del filme en la nostalgia. Hay muchas referencias y detalles que hacen de la película una experiencia especial. Como película: Este es su punto débil. La historia es muy simple, está llena de personajes planos y en algunos momentos se llegan a sentir muy forzados en su intento por hacernos reír a la fuerza.

|Crédito: Nintendo | Ilumination

Su gran problema: la falta de historia

A diferencia de la entrega anterior, que logró equilibrar entretenimiento con narrativa, esta apuesta más por lo visual que por contarnos algo que sea memorable o siquiera que nutra un poco más el universo de estos personajes. Es probable que cuando la veas te quedes con la sensación de que “faltó algo”.

¿Deberías hacer caso a las reseñas?

Vivimos en una era donde sobran opiniones. Lo importante es que entendamos que cada experiencia es distinta. Si eres fan de Mario, lo mejor es verla y sacar tus propias conclusiones.