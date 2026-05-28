Nueva filtración de GTA 6 revela lo que mostraría el esperado tercer tráiler

Grand Theft Auto VI sigue siendo el centro de la conversación en redes sociales y es que supuestamente ha surgido una nueva serie de filtraciones, las cuales fueron publicadas a través de 4chan, donde se revelaron detalles sobre lo que mostrará el tan esperado tercer tráiler del videojuego. De acuerdo con estos nuevos rumores, se dice que Rockstar ya mostró el avance de forma privada a algunas personas y parece que este revela que el juego estaría centrado en nuevas zonas del mapa, persecuciones en moto y una ciudad que todavía no aparece en los materiales oficiales.

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¿Qué mostraría el tercer tráiler de GTA 6?

La supuesta filtración revela que el nuevo avance tendría como protagonista a la región de Monte Kalaga, una zona montañosa que todavía no ha sido mostrada oficialmente. Además, este nuevo tráiler incluiría una serie de escenas de Jason y Lucia escapando a través de las colinas usando motocicletas, lo que crea un tono más cinematográfico y tenso. Pero lo que más llamó la atención es que parece ser que tendremos una ciudad completamente nueva y distinta, Vice City, la cual aún no ha sido presentada por el estudio.

¿Cuándo comenzará la campaña de marketing de GTA 6?

Aunque nada de lo anterior está confirmado, la emoción ya está en el aire y, de acuerdo con el CEO de Take-Two Interactive, están a punto de comenzar las campañas fuertes de promoción que comenzarán durante julio de 2026. Esto significa que no estamos muy lejos de comenzar a ver si todo lo anterior era cierto, pues veremos avances y nuevas imágenes.

¿GTA 6 se retrasará otra vez?

Otro rumor es que posiblemente el lanzamiento de GTA 6 se retrase; sin embargo, no hay que preocuparse, pues parece ser que todo es un rumor. Resulta que Take-Two confirmó recientemente que Grand Theft Auto VI mantiene fijo su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026. Recuerda, el juego llegará inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Cuánto costaría GTA 6?

Respecto al costo, hay más rumores; según dice, el precio base podría rondar los 90 dólares, mientras que las ediciones especiales podrían alcanzar hasta los 330 dólares.