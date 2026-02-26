Experiencia gratuita de Pokémon Go en CDMX: Dónde, cuándo y a qué hora

Se acerca un día muy especial para los entrenadores y entrenadoras de Pokémon en CDMX. Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la franquicia, en CDMX se llevará a cabo una experiencia inmersiva de combates de Pokémon GO. Prepárate para disfrutar de batallas, estrategia y convivencia con otros fanáticos de Pokémon y del juego para móviles. Aquí te contamos todos los detalles.

Vive la experiencia de Pokémon GO en CDMX

Si te llama la atención formar parte de este proyecto, debes saber que luce bastante prometedor, pues buscará llevar los combates PvP a otro nivel con dinámicas presenciales, práctica estratégica y encuentro con personas que disfrutan de Pokémon en un espacio especial para aprender, competir y divertirse.

¿Qué podrán disfrutar los asistentes?

Durante el evento, los asistentes podrán divertirse y participar en combates dinámicos dentro de Pokémon GO, además de que podrán tomar sesiones de entrenamiento estratégico y convivir con otros jugadores.

¿Dónde se llevará a cabo la experiencia de Pokémon GO?

La experiencia se llevará a cabo en el Barco Utopía, un espacio cultural y recreativo que se encuentra ubicado en la alcaldía Iztapalapa en CDMX. Es probable que este espacio te resulte familiar, pues se ha convertido en sede de diferentes actividades comunitarias y tecnológicas de la ciudad.

Fecha, hora y cómo participar en el evento de Pokémon en CDMX

La experiencia inmersiva se llevará a cabo este próximo sábado 28 de febrero. Si quieres formar parte, el registro comenzará a partir de las 10:00 horas y los combates a partir de las 11:00. El acceso es gratuito, pero debes contar con el registro previo, por lo que te recomendamos llegar al menos 25 minutos antes para que puedas validar tu asistencia.

Requisitos para participar

Si quieres entrarle a la competencia PvP, la cual tendrá un formato de eliminación directa, es necesario que tomes en cuenta estos requisitos para poder participar sin ningún contratiempo:

