Resident Evil 9: ¿el monstruo del tráiler es realmente Alyssa Ashcroft?

Durante la Gamescon 2025, Capcom sorprendió con nuevo avance de “Resident Evil 9: Requiem”, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de febrero de 2026. El tráiler reveló detalles importantes como que Grace Ashcroft será la protagonista. Ella es hija de la recordada Alyssa Ashcroft de Resident Evil Outbreak, conectando así la nueva entrega con uno de los títulos más subestimados de la saga.

Resident Evil 9: Requiem y el regreso de Raccoon City

La trama emociona mucho a los fanáticos, pues, promete regresar a Raccoon City y sus escenarios emblemáticos que disfrutamos en los primeros juegos, lo que ha incrementado la expectativa entre los seguidores más nostálgicos.

¿El monstruo es Alyssa Ashcroft?

El avance mostró a un misterioso monstruo que además resultaba bastante familiar y que aparece en breves flashbacks, y aunque Capcom no lo ha confirmado, muchos jugadores creen que podría tratarse de Alyssa, ahora transformada después de los eventos posteriores a Resident Evil 7: Biohazard.

La verdad es que esta teoría no sería tan descabellada, pues en dicho juego ya se mencionaba a Alyssa a través de un informe fechado en 2016 sobre desapariciones en Luisiana, un Easter egg que en retrospectiva parece haber sido una pista para su regreso en Resident Evil Requiem.

El vínculo con Resident Evil 7 y la visión de Nakanishi

Por si fuera poco, la conexión no es casualidad. Tanto Resident Evil 7 como Requiem comparten al mismo director, Koshi Nakanishi, quien podría haber estado preparando desde entonces el regreso de la familia Ashcroft.

Que Alyssa aparezca como una figura del pasado, y posiblemente como el monstruo central del juego, encajaría con la narrativa oscura y familiar que Capcom ha explorado en las últimas entregas y que tanto han disfrutado algunos fans. Sin duda, por donde lo veas hay conexiones y relaciones entre un juego y otro.

Lo que sabemos y lo que falta por confirmar

Por ahora, Capcom no ha revelado más detalles y todo son teorías. Sin embargo, el hecho de que Grace sea la hija de Alyssa, sumado a la atmósfera del tráiler, hace pensar que el monstruo es mucho más que un simple enemigo: podría ser una pieza clave para entender el destino de los Ashcroft en el universo de Resident Evil.

Por el momento solo queda esperar la confirmación. Uno nunca sabe, podría ser que Capcom quiere que pensemos eso y nos terminen sorprendiendo con algún otro detalle que pasamos desaparecido.

¿Crees que la teoría sea cierta y pronto lo confirme Capcom?

