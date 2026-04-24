Shigeru Miyamoto confirma giro en el lore: Peach y Rosalina serían hermanas

En las últimas horas los fans de Nintendo y de la saga de Mario Bros, acaban de vivir uno de los momentos que marcaran un antes y después dentro de la saga, pues de manera oficial Shigeru Miyamoto confirmó que el lore de la película Super Mario Galaxy: La película es CANON.

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El nuevo Lore de la princesa Peach dentro del universo

Nintendo acaba de cambiar la historia de la Princesa Peach de manera oficial, tras darse a conocer que Shigeru Miyamoto legendario diseñador, productor y creativo de Nintendo, declaró que el lore que se vive dentro de la nueva película de los hermanos fontaneros es canon, lo que representaría un cambio importante dentro del universo de Mario y Luigi y sobre todo en las próximas entregas de la saga.

¿Quién es Shigeru Miyamoto?

Nacido en 1952 Shigeru Miyamoto, se ha consolidado como mente creativa de la cultura pop, pues el productor y diseñador de videojuegos para Nintendo, es considerado como el "padre de los videojuegos modernos", siendo pilar de la marca japonesa desde 1977.

¿Cuál es el nuevo lore de la Princesa Peach?

Dentro de la nueva película Super Mario Galaxy: La película, la historia narra que la Princesa Peach y Rosalina son hermanas y comparten un misterioso poder que despierta mientras están juntas. Dentro de la nueva trama este poder es un detonante de la historia, pues es buscado para dar vida a un arma de destrucción masiva.

El nuevo lore de la Princesa Peach y las especulaciones de los fans

Para los fans, la llegada de este nuevo argumento dentro de la saga, puede ser el detonante de un nuevo universo tanto de películas como de videojuegos, no obstante hasta ahora no se ha revelado más información, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer cómo impactará la nueva historia dentro de la mítica firma.