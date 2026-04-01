La crítica es severa con “Super Mario Galaxy: La película”; estas son las primeras impresiones

¡El Reino Champiñón está de estreno! Este miércoles, 1 de abril, llega a cines internacionales “Super Mario Galaxy: La película”, y las primeras impresiones ya se hicieron presentes. Si bien la cinta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic era una de las más esperadas este 2026, la crítica ha sido severa. Tras las primeras proyecciones, la opinión de los expertos se encuentra dividida.

Primeras críticas a “Super Mario Galaxy: La Película”

Con cerca de 100 reseñas en Rotten Tomatoes, la película del emblemático fontanero del Reino Champiñón debutó con una puntuación del 43%. La principal crítica de los expertos en cine es la gran cantidad de secuencias de acción, mientras que el grande acierto es el resultado visual “impresionante”.

A tan sólo horas de su estreno, “Super Mario Galaxy: La Película” se encuentra cerca de 10 puntos por debajo de su predecesora: “Super Mario Bros. La Película”. Si bien esta última debutó con el 59% de aceptación, la cinta se convirtió en la película más taquillera, basada en un videojuego. A nivel mundial, el largometraje animado recaudó $1,360 millones de dólares.

¿De qué trata “Super Mario Galaxy: La película”? Trailer oficial

La cinta muestra una nueva aventura de Mario y su pandilla. Según el tráiler oficial, el querido fontanero del Reino Champiñón emprende un nuevo viaje espacial en compañía de Luigi, La Princesa Peach y Yoshi, luego de que el malvado Bowser robara el castillo de Peach, lanzándolo al espacio. Aquí te compartimos el tráiler.

¿“Super Mario Galaxy: La película” tiene escena post-créditos?

“Super Mario Galaxy: La Película” cuenta con dos escenas post-créditos. La primera secuencia aparece a mitad de los créditos, mientras que la segunda se apodera de la pantalla una vez que las letras han dejado de correr.

Reparto de “Super Mario Galaxy: La película”

Chris Pratt regresa como el querido Mario Bros., mientras que Jack Black volverá a dar vida al temido Browser. Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Keegan-Michael Key también repetirán sus papeles como Luigi, la Princesa Peach y Toad, respectivamente. La cinta ya está disponible en cines a nivel internacional.