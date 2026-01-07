¿NUEVA canción de Oasis? Noel Gallagher quiere escribir el tema principal de esta EXITOSA franquicia

El 2025 fue testigo de una de las reuniones más esperadas en el mundo de la música: Oasis . Tras su triunfal gira de regreso a los escenarios, Noel Gallagher ha dejado en claro su interés por escribir el tema principal de una importante franquicia : James Bond.

¿Oasis escribirá la próxima canción para James Bond? Esto dice Noel Gallagher

A través de una entrevista para TalkSports, el mayor de los hermanos Gallagher reveló que a Oasis le encantaría escribir una canción original para la próxima película de James Bond. Si bien el oriundo de Manchester reveló que no le han hecho una oferta como tal, su respuesta sería “de acuerdo, Babs”, haciendo referencia a Barbara Broccoli, productora de la franquicia desde hace algún tiempo.

En este sentido, y fiel a su sentido del humor, Gallagher aseguró que la próxima canción de la franquicia debería hacerla un británico y no los estadounidenses. Además, señaló que le encantaría interpretar a algún villano de Manchester, de presentarse la oportunidad. “¡Claro que sí! Sería un absoluto honor”, señaló Noell para el citado medio. “Creo que ese tipo de cosas las deberían hacer los británicos y no los yankees”, concluyó.

¿Quién será el próximo James Bond?

Las declaraciones de Noel Gallagher llegan en medio de las especulaciones sobre quién será el próximo James Bond. En un inicio, Aaron Taylor-Johnson figuraba como uno de los favoritos para interpretar al mítico 007. No obstante, todo parece haber tomado un rumbo diferente en los últimos días. Según reportó The Times, ahora, el nuevo favorito para darle vida a James Bond es nada más y nada menos que el actor británico de 35 años, Callum Turner.

El actor, quien actualmente está comprometido con Dua Lipa , ha comenzado a decir a sus amigos que el papel es prácticamente suyo, por lo que no hay más que esperar a la confirmación oficial. Si bien el británico alcanzó un nuevo nivel de fama por su relación con la superestrella pop, lo cierto es que cuenta con importantes títulos en su carrera. Entre ellos, se encuentra Glee, Animales Fantásticos, Masters of the Air y, la más reciente, Eternity, donde comparte protagónico con Elizabeth Olsen y Miles Teller.