¡ATENCIÓN Twihards! El esperado regreso de las películas de Crepúsculo está más cerca de lo que creemos

Este miércoles la noticia del regreso de la familia Cullen nos dejó totalmente impactados, pues todo parece indicar que la historia de Crepúsculo (Twilight) protagonizada por Robert Pattinson (Edward Cullen), Kristen Stewart (Bella) y Taylor Lautner (Jacob) todavía tiene cosas por entregar a sus fans que han disfrutado de esta saga.

¿Team Edward o Jacob? No importa quién sea tu favorito, todos estamos igual de felices por tener nuevas actualizaciones de esta franquicia que nos marcó desde sus libros hasta cada una de sus entregas en cines.

¿Habrá una nueva película de Crepúsculo?

Tras el éxito de Crepúsculo (2008), Luna Nueva (2009), Eclipse (2010) y Amanecer (2011 y 2012), mucho se ha hablado sobre una nueva entrega que expanda el mundo de los libros de Stephenie Meyer; y aunque a más de 10 años de la proyección del final de esta historia muchos fans se han quedado con ganas de más.

Este 27 de agosto la cuenta oficial de esta popular saga dii una pista sobre un anuncio que habrá el día de mañana, donde compartió un poster con nuestros personajes favoritos y mil teorías han llenado las redes sobre este regreso.

Bajo la leyenda “Forever begins again” (“Para siempre comienza de nuevo”), sugiere un regreso de esta adaptación, aunque podemos decir que esto posiblemente trate sobre un reestreno en cines.

¿Qué es lo que sabemos sobre el regreso a cines de la saga de Crepúsculo?

Este nuevo póster viene acompañado de la frase “This October”, lo que sugiere que esta proyección será un evento que tendrá como lugar ese mes, cerca de Halloween, incluso se especula que sea a nivel mundial, por lo que los fans mexicanos también podrán disfrutar de esta historia en cines como lo hicieron por primera vez hace más de una década.

Esta no sería la primera vez que vuelven a proyectar las películas de Crepúsculo, pues en 2018 hubo un evento similar para celebrar el décimo aniversario de Twilight, donde se proyectó la primera película durante dos días en cines