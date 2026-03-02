Carlos Vives en Estados Unidos: Fechas confirmadas y todo sobre su “Tour al Sol”

Con el lanzamiento de su sencillo “Te Dedico”, el cantautor colombiano Carlos Vives ofrece un pequeño pero emocionante adelanto de lo que será su nueva producción discográfica titulada “El Último Disco”. Este trabajo promete estar impregnado de un profundo romanticismo, con canciones diseñadas, según el propio artista, para ser dedicadas. En el marco de este lanzamiento, Vives iniciará su recorrido por las principales ciudades de los Estados Unidos con el “Tour al Sol”.

¿Cuándo inicia el tour de Carlos Vives “Tour al Sol”?

La gira abarcará desde la costa este hasta el pacífico, llevando el sonido de la “provincia" a los escenarios más emblemáticos:

24 de abril: Nueva York – Radio City Music Hall

1 de mayo: Sugar Land, Texas – Smart Financial Centre

2 de mayo: Grand Prairie, Texas – Texas Trust CU Theatre

7 de mayo: Chicago – Rosemont Theatre

9 de mayo: Fairfax, Virginia – EagleBank Arena

10 de mayo: Boston – Agganis Arena

14 de mayo: Seattle – WAMU Theatre

16 de mayo: Los Ángeles – Peacock Theater

23 de mayo: Miami – Kaseya Center

24 de mayo: Orlando, Florida – Kia Center

5 de junio: San Juan – Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Los precios de las entradas oscilan entre los $100 y los casi $500 dólares, dependiendo de la ubicación y la experiencia seleccionada. Los boletos pueden adquirirse directamente a través de su portal oficial, www.carlosvives.com, donde todavía hay disponibilidad para varias de estas fechas.

¿Cómo será el show que presentará Vives?

“Cada show de ‘Tour al Sol’ será un concierto de sol a sol (de un amanecer a un atardecer), un viaje por las emociones de la música que se mueve con el sol”, expresó Vives en una entrevista para Billboard. El artista define esta gira como una antología de su carrera: “Un tour de canciones escogidas con los vallenatos más sorprendentes de mi carrera y el homenaje a clásicos. En conclusión, ‘Tour al Sol’ es un concierto con el sol de la provincia”.

El debut de Pedro Vives y la esencia de "Te Dedico"

El video musical de “Te Dedico” cuenta con un protagonista muy especial: su hijo, Pedro Vives. La decisión de incluirlo responde al deseo de mostrar las diversas formas de vivir una relación en distintas épocas y expresiones. El cantante explicó al diario El Nuevo Día la importancia de esta colaboración: “Pedro nos ha visto trabajar en todo esto y él siempre se prestó para hacer de mí. Cuando quisimos hacer el video, cuando pensamos en lo que se quería contar, queríamos situarlo un poco en la historia de los jóvenes y en lo que están expuestos”.

