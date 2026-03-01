De no creer: Millie Bobby Brown celebra su cumpleaños 22 con exceso de lujo y glamour

Millie Bobby Brown celebró su cumpleaños número 22 el pasado jueves 19 de febrero con una fiesta privada que combinó lujo y estética de época. Se trató de una velada que rápidamente se volvió tema en redes por su vibra tipo “Bridgerton” y la lista de invitados.

La actriz, que hoy es una de las figuras jóvenes más famosas del mundo del streaming, aprovechó la fecha para dejar claro que su “era 22” venía con glamour, control total de su imagen y un imperio que no se limitaba a actuar.

Millie Bobby Brown cree que su pelo rubio puede ser “bastante chocante”

La celebración ocurrió en un restaurante lujoso en Nueva York, con una puesta en escena que buscaba un ambiente histórico. El código de vestimenta lo describió la propia estrella como “de época, con un toque sexy”.

En cuanto al look, Millie apostó por un corsé rosa claro con perlas, acompañado por shorts amplios con volantes, medias altas de encaje y un cinturón adornado con perlas; un conjunto teatral, pensado para destacar con los demás invitados.

Millie Bobby Brown celebra sus 22 años con lujos y excentricidades

El festejo reunió a su círculo cercano y también a colegas vinculados a Stranger Things, incluyendo a David Harbour y Jamie Campbell Bower, quienes interpretaron a Hopper y Vecna en la serie respectivamente. Entre el lugar exclusivo, la estética de época, el vestuario altamente producido y la presencia de figuras reconocibles, el resultado fue una noche diseñada para verse “millonaria”.

En redes, los comentarios estuvieron a la orden del día describiendo el evento como “de alto presupuesto”. La actriz no solo festejó un año más de vida, sino que construyó un momento mediático que siguió aumentando su popularidad.

Y aunque buena parte de lo que se sabe proviene de publicaciones y descripciones ya difundidas, hubo una pieza clave que le dio un giro emocional, su propio mensaje de gratitud que publicó a través de su cuenta de Instagram.

“Agradecida por mi esposo y mi hija. Por mi familia y amigos… Soy muy afortunada”, dijo.

Millie Bobby Brown, Stranger Things y posibles ingresos millonarios con Netflix

El paso de Stranger Things en la carrera de Millie Bobby Brown es la plataforma que la transformó de una actriz juvenil a un fenómeno global. En términos de salario, un estimado ampliamente difundido en medios de entretenimiento apunta a que, para la temporada 5, ella podría haber ganado alrededor de 1.25 millones de dólares por episodio.

Si ese estimado se usa como base, su pago por una temporada completa dependería del número final de episodios. Solo en el caso de la temporada 5, se estima que la actriz pudo haber embolsado cerca de 10 millones. A eso se le suma su presencia en franquicias y proyectos asociados a Netflix que suelen traducirse en negociaciones cada vez más lucrativas

Por eso, esa fiesta “de lujo” que realizó es solo una muestra del poder adquisitivo que puede estar acumulando con una carrera colmada de éxitos.