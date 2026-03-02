Bad Bunny en Japón: El histórico concierto con Spotify que paraliza Tokio este 7 de marzo

Con una fecha única e histórica, Bad Bunny tendrá su primer show en Tokio de la mano de Spotify en el evento denominado “Billions Club Live”. Este concierto reviste una importancia especial, ya que la plataforma de streaming organiza este evento exclusivamente con los artistas que alcanzan "el hito de mil millones de reproducciones con una sola canción".

¿Cuándo iniciará Bad Bunny su gira en Asia?

Este próximo 7 de marzo, Bad Bunny pisará por primera vez un escenario en Tokio. Desde Spotify han decidido destacar al puertorriqueño por "su increíble alcance global y el poder de la música latina para conectar con fans de todo el mundo", según indicaron en un comunicado oficial.

La dinámica del “Billions Club Live” se reserva para celebrar este logro masivo, por lo que Bad Bunny deleitará al público nipón interpretando 28 canciones que han marcado las mil reproducciones como "Tití Me Preguntó", "Callaita" o "DtMF". Aunque el espectáculo coincide con los tiempos de su gira, se trata de un concierto exclusivamente dedicado a “sus oyentes más populares en Japón".

¿Por qué Bad Bunny hizo historia con "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"?

El éxito de Bad Bunny en Asia no es casualidad. Su último álbum, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el cual rinde un profundo homenaje a la cultura de Puerto Rico, le valió el premio Grammy al Mejor Disco del Año, haciendo historia al ser el primer álbum íntegramente en español en llevarse este galardón.

Con este show en Tokio, el boricua se une a una élite que ha encabezado el “Billions Club Live” en otras ciudades del mundo, como Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles. Esta presentación marca el inicio de su icónica gira por Asia, tras haber dejado una huella imborrable en Oceanía.

¿Qué pasó en el concierto de Australia con Bad Bunny?

Durante la última noche en Sídney, las imágenes de una cucaracha caminando por la escenografía de "La Casita" no tardaron en viralizarse, provocando una avalancha de reacciones. El comentario más compartido por los usuarios fue: “Tuvo mejor vista que yo”. Así como el gesto generoso regalo de Bad Bunny a los empleados de una cafetería.

Después de Australia, Bad Bunny continuará por Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia.

