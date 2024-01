“Oppenheimer” se perfila como una de las grandes nominadas al Oscar

Una de las películas más taquilleras del año pasado fue “Oppenheimer”, la cual se perfila como una de las grandes ganadoras de los premios Oscar, esto porque hace unos días encabezó las nominaciones a los premios BAFTA, con ni más, ni menos que 13 candidaturas.

¿De qué trata “Oppenheimer”?

“Oppenheimer” es una cinta dirigida por Christopher Nolan, donde narra la fabricación de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Se centra principalmente en la vida del científico estadounidense J. Robert Oppenheimer y su papel en el Proyecto Manhattan.

Esta película está basada en el libro ganador del Pulitzer en 2005, “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of. J. Robert Oppenheimer”, obra de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿A qué categorías fue nominada “Oppenheimer”?

“Oppenheimer” tuvo 13 nominaciones a los premios BAFTA, le siguió “Poor things”, con 11 nominaciones, “Killers of the flower moon”, de Martin Scorsese, y “The zone of interest”, ambas con nueve nominaciones.

“Oppenheimer”, “Poor things”, “Anatomy of a fall”, “The holdovers” y “Killer of the power moon” competirán por el máximo galardón de los premios BAFTA, el de mejor película. Sin embargo, el filme de Christopher Nolan, también podría ganar siguientes categorías:



Mejor director.

Mejor guion adaptado.

Mejor actor.

Mejor actriz de reparto.

Mejor actor de reparto.

Mejor banda sonora.

Mejor dirección de fotografía.

Mejor montaje.

Mejor diseño de producción.

Mejor diseño de vestuario.

Mejor maquillaje y peluquería.

Mejor sonido.

Los BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión) se entregarán en Londres el próximo 18 de febrero.

¿Cuándo y dónde ver las nominaciones a los Premios Oscar?

Todas las emociones de las nominaciones a los Premios Oscar, las podrás seguir en vivo por la señal de Azteca Siete, la cita es el próximo martes 23 de enero.