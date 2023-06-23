Oscar 2024: habrá nuevas reglas para la categoría de Mejor Película.

Formar parte de una de las premiaciones más grandes del cine es toda una odisea, los premios Oscar han sido y seguirán siendo una de las plataformas para no solo dar a conocer obras cinematográficas a nivel internacional, sino que también celebra y premia, y si bien nunca fue fácil estar dentro de los Oscar, ahora La Academia ha impuesto nuevas reglas que podrían hacer temblar a más de uno.

¿Cómo se eligen las películas nominadas al Oscar 2024?

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas está conformada por un comité de alrededor de 10 mil personas que se profesionalizan en diferentes rubros de la cinematografía, estos rubros son en total 17, los cuales son:

Guionismo

Actuación

Fotografía

Dirección de Casting

Diseño

Diseño de Vestuario

Dirección

Montaje

Sonido

Efectos Visuales

Ejecutivos

Maquillaje y Peinado

Música

Relaciones Públicas

Producción

Documental

Cortometrajes y Animación

Cada miembro de la Academia debe pertenecer solamente a una de estas rúbricas, y si te preguntas ¿cómo escogen a las películas nominadas a los Oscar? pues la respuesta es simple: cada experto vota por las películas a considerar según su rama de especialización, por ejemplo: especialistas en fotografía votan por la mejor fotografía, actores por mejor actor/actriz, y así sucesivamente.

Sin embargo existen excepciones para esta forma de votación, como es el caso de Mejor Película y Mejor Película Internacional, ternas en donde se forman comités especiales y al final todos los miembros de la Academia votan para elegir a los nominados.

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¿Cuáles son las nuevas reglas para elegir a la Mejor Película en los Oscar 2024?

Este 21 de junio de 2023 la Academia realizó cambios importantes en los requisitos para la elección de Mejor Película, cambios que podrían poner en riesgo las nominaciones de películas independientes, o de bajo presupuesto, y también aquellas que son estrenadas en plataformas de streaming.

Proyección en 10 de los 50 mercados de Estados Unidos.

La Academia ha informado que si las películas quieren ser consideradas para su nominación, estas deberán contar con una proyección ampliada de siete días, ya sean consecutivos o no, en 10 de los 50 mercados de Estados Unidos. Dicha proyección se debe dar en un plazo no mayor a los 45 días del estreno inicial de la cinta.

Presentación de planes de estreno y distribución.

Para las películas que se estrenen después del 10 de enero de 2025, las distribuidoras tendrán que enviar una presentación a los miembros de la Academia en donde expliquen los planes de estreno y distribución de los filmes, y la exhibición del mismo deberá ser antes del 24 de enero.

Para películas internacionales la proyección debe ser en 2 mercados de Estados Unidos.

Los miembros de la Academia aclararon que las reglas cambiarían para las películas de territorio extranjero, las cuales solo deberán tener presencia mínima en 2 mercados norteamericanos, para esto se tendrán en cuenta los 15 principales mercados teatrales internacionales además del territorio de origen de la película.

Cabe aclarar que estas nuevas reglas serán válidas solamente a partir de las películas que se estrenen en el 2024, o sea que la ceremonia 96 aún se regirá con las reglas anteriores, pues la Academia aclaró que estos nuevos requisitos se harán válidos hasta la entrega número 97 de los Oscar.

¿Cuándo serán los Oscar 2024?

La Academia anunció el 24 de abril las fechas de importancia para la siguiente ceremonia de premiación, que nuevamente se llevará a cabo dentro del Teatro Dolby en Hollywood, y la fecha que asignaron es el 10 de marzo del 2024, pero también revelaron otras fechas importantes que deberías de anotar para distrutar la temporada de premios:

El 15 de noviembre del 2023 es la fecha límite para que las cintas sean tomadas en cuenta y entrar en la ronda de votaciones para la nominación.

Del 14 al 18 de diciembre del 2023 se realizan los votos preliminares para saber qué títulos serán nominados.

Del 11 al 16 de enero del 2024 se hacen las votaciones de los nominados.

El martes 23 de enero de 2024 se darán a conocer las películas nominadas en las categorías de Los Oscar.

El 12 de febrero del 2024 se llevará a cabo el almuerzo de nominados.

Mientras esperamos a que toda la celebración del cine comience revive aquí la lista completa de los ganadores de la ceremonia del Oscar 2023.