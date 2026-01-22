⁠Oscar 2026: ¿Cuántas nominaciones podría tener Guillermo del Toro, según la IA?

Las nominaciones a los premios Oscar son unas de las ceremonias más esperadas de toda la temporada de premios, pues sabemos que los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga una codiciada estatuilla a lo mejor del cine año con año. En esta ocasión las cosas apuntan a que Guillermo del Toro podría ser uno de los grandes contendientes en la categoría de Mejor Director, por su trabajo en Frankenstein, y en otras tantas categorías técnicas que esta película podría llevarse, sin embargo nos dimos a la tarea de preguntarle a una Inteligencia Artificial en qué ternas estará nominado el mexicano y cuáles de ellas se llevaría.

De acuerdo a la información entregada por ChatGPT, Guillermo del Toro y Frankenstein es probable que obtengan, por lo menos 11 nominaciones seguras:



Mejor Película Mejor Director Mejor Actor Mejor Actor de Reparto Mejor Guion Adaptado Mejor Fotografía Mejor Diseño de Producción Mejor Diseño de Vestuario Mejor Maquillaje y Peinado Mejores Efectos Visuales Mejor Banda Sonora Original

Mientras que, entre las categorías inciertas se encuentran:



Mejor Sonido Mejor Casting

Pero la cosa parece ser menos alentadora cuando se trata de "predecir" cuáles de esas categorías estaría ganando el originario de Guadalajara, Jalisco, pues retomando premios como los Golden Globes o los Critics Choice Awards, las probabilidades reales de que Del Toro y su película gane las categorías grandes son muy bajas.



Mejor Maquillaje y Peinado: La probabilidad de que Frankenstein se lleve esta terna es casi del 80%, pues de acuerdo a la IA esta podría ser la apuesta más segura para su victoria.

Mejor Diseño de Producción: Entre el 60 y el 70% de probabilidad de que la gane.

Mejor Banda Sonora Original: Su posibilidad de llevarse este galardón ronda entra 55-65%, y según ChatGPT esta suele ser una categoría de "compensación" si no arrasa en categorías grandes.

Mejores Efectos Visuales: Su probabilidad de ganar es media, casi del 50%, sobre todo si llega a competir con grandes blockbusters como Avatar.

Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi): Esta categoría podría ser una de las más impredecibles, y si bien es posible pero no es nada segura que se la lleve el actor, con una probabilidad del 45%.

Mejor Fotografía: Según la IA la probabilidad de que se ganen esta categoría es del 30-40%.

Mejor Guion Adaptado: Aquí iniciamos con las bajas probabilidades, entre 20-25%, y si bien adaptar la gran novela de Frankenstein es algo grande, La Academia suele premiar guiones más políticos.

Mejor Director : Guillermo del Toro tiene entre el 20 y 30% de ganarse esta terna, sobre todo si compite con grandes nombres muy galardonados esta temporada.

: de ganarse esta terna, sobre todo si compite con grandes nombres muy galardonados esta temporada. Mejor Película: La probabilidad de que Frankenstein gane es BAJA, de entre 15 y 25%.

No cabe duda de que Frankenstein es una gran película y Guillermo del Toro un gran director, sin embargo es probable que su trabajo sea premiado solo en categorías técnicas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora son las nominaciones de los premios Oscar 2026?

Las nominaciones a los premios Oscar se darán a conocer el jueves 22 de enero, y podrás verlas totalmente gratis a través de la pantalla de Azteca 7 y nuestro sitio web , la transmisión iniciará en punto de las 7:30 a.m.