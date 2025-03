Carlos Diehz, el actor mexicano que dejó la arquitectura para actuar en ‘Cónclave’

La temporada de premios está a punto de llegar a su final con la ceremonia más esperada de Hollywood: los Premios Oscar. A lo largo de este tiempo, muchas han sido las películas que poco a poco se han abierto paso para darse a conocer y sobre todo hacer su campaña para ser nominados o ganadores de varios premios cinematográficos, tal es el caso de Cónclave, película que ha logrado ganarse la crítica y sobre todo mostrar talento mexicano: Carlos Diehz.

El actor, que hizo un cambio drástico en su vida para llegar a participar en la película dirigida por Edward Berger y una de las fuertes contendientes para llevarse la estatuilla de Mejor Película, ha sido uno de los personajes más queridos de esta temporada, por eso te contamos quién es el mexicano que estará en la entrega de los Premios Oscar 2025.

¿Quién es Carlos Diehz?

Carlos Diehz es un actor y arquitecto mexicano, nacido en la Ciudad de México. Si bien Diehz se ha dedicado su vida completa a la arquitectura, en 1989 tuvo un papel pequeño en la película ‘The Man in the Golden Mask’, pero después de eso no tuvo ningún trabajo en la industria del cine. ¿Cómo llegó a Cónclave?, pues durante la pandemia de COVID-19 Carlos Diehz decidió tomar clases de actuación, y sus maestros lo animaron a participar en el casting para Cónclave, esto en el 2022.

Es así como el mexicano Carlos Diehz recibió el papel del Cardenal Benítez, decisión que tomó la misma Nina Gold, directora de ‘Juego de Tronos’ y ‘The Crown’. En Cónclave, Benítez toma un rol muy importante en medio de una decisión llena de juegos de poder, en una entrevista que dio el actor para Proceso, él describió que el Cardenal Benítez “es la persona que me hubiera gustado ser”, pues relató para el medio que él creció en un entorno católico y si bien tuvo sus peleas y encuentros con la religión, al final del día Benítez representó un ideal que él en su juventud quería alcanzar.

Para Vancouver Sun, Carlos Diehz admitió que seguiria trabajando en la arquitectura pero que no dejaría de lado la actuación, “voy a ir por más”.

¿De qué trata la película Cónclave?

Cónclave inicia con una premisa para muchos simple: el papa en turno ha fallecido, y los cardenales y miembros del vaticano deben prepararse para escoger al sucesor. El cardenal Lawrence, protagonizado por Ralph Fiennes, es quien está como encargado de toda la organización para que la elección del nuevo papa salga lo mejor posible. Sin embargo, la película muestra muchos conflictos políticos, donde las campañas de cada cardenal que desea ser papa se desmoronen o, al contrario, salgan mejor de lo planeado.

El reparto de Cónclave es:



Ralph Fiennes - Cardenal Lawrence

Isabella Rossellini - Hermana Agnes

Carlos Diehz - Cardenal Benítez

Stanley Tucci - Cardenal Bellini

John Lithgow - Cardenal Tremblay

Sergio Castellitto - Cardenal Tedesco

Lucian Msamati - Cardenal Adeyemi

¿Cuántas nominaciones tiene Cónclave?

La película que trata el proceso de selección de un nuevo Papa, sumó 8 nominaciones en total: