‘Ficción Americana': De qué trata, dónde ver y nominaciones al Oscar 2024

¿‘Ficción Americana’ una sorpresa para los Oscar 2024? La película se convirtió en un debut prometedor para el director Cord Jefferson, recibiendo innumerables elogios por parte de la crítica y dándole foco gracias a su increíble recibimiento en el Festival de Cine de Toronto. Esto es todo lo que debes de saber sobre la película ‘Ficción Americana':

¿De qué trata ‘Ficción Americana’?

‘Ficción Americana’ es una adaptación de la novela ‘Erasure’ de Percival Everett, ‘American Fiction’ cuenta la historia de Thelonious “Monk” Ellison (Jeffrey Wright) un escritor cuya carrera se encuentra estancada porque sus obras no son consideradas lo suficientemente “negras”. Frustrado por el éxito de un colega cuya obra complace los estereotipos sobre la comunidad negra y preocupado por los costos del cuidado de su madre que sufre Alzheimer, “Monk” se decide por escribir ‘My Pafology’, una sátira llena de estereotipos extravagantes y ofensivos que se encarga de cuestionar las expectativas que cargan los escritores negros.

Para su sorpresa, el libro se convierte en un éxito rotundo, lo que lo obliga a profundizar sobre su identidad y poner el tela de juicio todo lo que compone su mundo.

‘Ficción Americana’ cuenta con un extraordinario reparto encabezado por Jeffrey Wright como “Monk” Ellison. Junto a él comparten créditos Tracee Ellis Ross, Issa Rae, Sterling K. Brown, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams, Adam Brody y Keith David.

Nominaciones de ‘American Fiction’ a los Premios Oscar 2024

Mejor Película

Mejor Actor Principal - Jeffrey Wright

Mejor Actor de Reparto - Sterling K. Brown

Mejor Guion Adaptado - Cord Jefferson

Mejor Banda Sonora

¿Qué dijo la crítica sobre ‘Ficción Americana’?

Pedro Gallego de Espinof mencionó que es una exposición sobre lo que realmente sucede en la industria cuando se trata de diversidad:

La película es muy clara en lo que busca, con chistes con un toque de absurdo y también de sofisticación que tratan de señalar el poco abanico que realmente existe cuando se trata de diversidad. Su odisea por el universo literario se puede extender a cualquier rama cultural e incluso profesional, primándose determinados productos más consumibles. Irónicamente, su exposición ha terminado siendo bastante aplaudida por la industria.

Una autora de literatura urbana, Saundra, dijo que ‘Ficción Americana’ le parecía divertida, pero “un poco exagerada”, y que dudaba que una novela como la que escribió Monk fuera tan bien recibida ahora. Por otro lado, Sterling, cuyas novelas incluyen las series ‘Gangland’ y ‘Bad Boys Do It Better’, dijo que se identificaba con la frustración de “Monk” por no ser comprendida y reconocida, pero también dijo que la sátira de ‘Ficción Americana’ la dejó sintiéndose “incomprendida”.

¿Dónde puedes ver ‘American Fiction’?

Ahora puedes disfrutar de la película de Cord Jefferson ‘Ficción Americana’, a través de la aplicación de streaming Amazon Prime Video.

