Premios Oscar: Anya Taylor-Joy y la promesa que le cumplió a su papá

Los Premios Oscar siguen dando mucho de qué hablar, pues se vivieron grandes momentos que quedarán en la memoria de muchos y en está ocasión hablaremos de Anya Taylor-Joy, una actriz que es amada por sus miles de fanáticos y además fue una de las favoritas en la alfombra roja de los Premios de la Academia.

Entrevista a la actriz Anya Taylor-Joy por el Capi y Javier Ibarreche [VIDEO] Anya Taylor-Joy sorprendió a todos al hablar español a la perfección, pues tiene raíces argentinas, todo esto desde la alfombra roja de los Premios Oscar 2024.

Anya Taylor-Joy y la promesa que cumplió en los Premios Oscar 2024

La querida actriz protagonista de Gambito de Dama, fue invitada a Los Premios Oscar este 2024 y, aunque no estuvo nominada, no cabe duda de que fue una de las mejores vestidas en la alfombra roja. Anya cuenta con más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y todos ellos quedaron asombrados al ver un post dedicado con mucho amor para su padre, en el que cuenta que a los 12 años le prometió a su papá que, si algún día la invitaban a los Premios Oscar, lo llevaría. Dicha promesa ha sido cumplida, ya que medios de comunicación captaron a Anya Taylor y a su padre en la ceremonia de los Premios, no nos queda duda de que tienen una gran relación y que ella tiene un apoyo incondicional por parte de su papá en su carrera como actriz. Esperamos que el próximo año llegue nuevamente de la mano de su papá y con la sorpresa de una nominación.

¿Anya Taylor-Joy tiene raíces argentinas?

Taylor-Joy nació en abril de 1996 en Miami Florida, Estados Unidos, pero a una corta edad se mudó a Argentina, ya que su padre es de origen argentino-escocés, por ello la actriz habla bastante bien el español. A los 6 años empezó a vivir en Londres, pues su madre es de ascendencia inglesa-española, debido a eso, Anya se identifica como argentina-inglesa.

La versatilidad de Anya Taylor-Joy

La famosa Anya empezó su carrera desde muy joven, pero en el mundo del modelaje, posteriormente debutó en la pantalla chica con un papel secundario en una serie llamada ‘Vampires Academy’, para posteriormente trabajar de la mano del director Robert Eggers, en la película ‘The witch’. Taylor alcanzó la fama mundial en 2017 con en el thriller psicológico ‘Split’ y después con la serie ‘Gambito de Dama'; sin embargo, su trabajo no solo se ha quedado en las pantallas, ya que también ha sido protagonista de varios videos musicales, hace comerciales de perfumes y aún sigue modelando.

