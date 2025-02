La cachetada de Will Smith a Chris Rock y otros escándalos que han manchado los Premios Oscar

La ceremonia de los Premios Oscar es considerada como la noche más importante del cine. Sin embargo, a lo largo de su historia, la gala también ha sido escenario de algunos escándalos que, al final del día, muchas veces terminan siendo incluso más recordados que las películas nominadas.

No te pierdas la ceremonia de premiación de los Oscars 96 por Azteca 7 [VIDEO] Los ganadores de los Oscars 96 están a punto de darse a conocer, y más vale que no te pierdas la mejor cobertura con los mejores conductores en Azteca 7.

La cachetada de Will Smith a Chris Rock

En la edición de 2022 de los premios, Will Smith protagonizó un momento sin precedentes al subir al escenario y abofetear a Chris Rock después de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. El incidente generó un debate global sobre la violencia, la masculinidad y la libertad de expresión.

Después del incidente, Will Smith fue vetado de la ceremonia de los Oscar por 10 años y su regreso a Hollywood ha sido difícil.

Y la Mejor Película es... ¿La La Land?

Uno de los momentos más bochornosos de la historia de los Oscar fue el error durante la entrega del premio a Mejor Película en 2017. Los presentadores, Warren Beatty y Faye Dunaway, anunciaron por error “ La La Land ” como ganadora, cuando en realidad el premio era para “Luz de Luna”. La confusión generó un caos en el escenario y un gran revuelo en las redes sociales.

Cuando se dieron cuenta del error, rectificaron y los ganadores subieron al escenario a recoger su tan merecido reconocimiento.

El rechazo de Marlon Brando

En 1973, Marlon Brando rechazó el Oscar a Mejor Actor por su papel en “El Padrino”. En su lugar, envió a la activista Sacheen Littlefeather a dar un discurso sobre los derechos de los indígenas estadounidenses. Este gesto fue considerado como un acto de rebeldía y una crítica a la discriminación en Hollywood.

La bofetada de John Wayne a Sacheen Littlefeather

Sí, aunque no lo creas, hubo una bofetada antes de la de Will Smith a Chris Rock. Y es que la protesta de Sacheen Littlefeather en 1973 no solo generó controversia, sino también una reacción violenta por parte de algunos actores. John Wayne, conocido por sus ideas conservadoras, se enfureció con el discurso de Littlefeather y, según algunos testigos, la habría abofeteado o empujado fuera del escenario.

La “apropiación cultural” de Vanessa Redgrave

En 1977, la actriz Vanessa Redgrave ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en “Julia”. Durante su discurso, Redgrave criticó al sionismo y expresó su apoyo a la causa palestina. Su discurso generó una gran controversia y fue calificado como “antisemita” por algunos sectores.

Estos son solo algunos de los escándalos más sonados que han marcado la historia de los Premios Oscar. Estos eventos han demostrado que la ceremonia no solo es un espacio para celebrar el cine, sino también un escenario donde se reflejan las tensiones sociales y políticas del momento.

Bonus:



El streaker de 1974: Un hombre desnudo corrió por el escenario

La caída de Jennifer Lawrence (2013): La actriz tropezó y se cayó de camino a recoger su Oscar a Mejor Actriz.

La película “Green Book” ganó el Oscar a Mejor Película a pesar de las acusaciones de plagio por parte de la familia del pianista Don Shirley, en cuya historia se basa la película.

Los escándalos forman parte de la historia de los Premios Oscar y han contribuido a convertir la ceremonia en un evento aún más mediático y controvertido. Estos eventos nos recuerdan que el cine no solo es entretenimiento, sino también un reflejo de la sociedad en la que vivimos.