Will Smith se disculpa por la bofetada que le dio a Chris Rock.

Ayer fue la noche más importante en la industria cinematográfica, pero más allá de quiénes fueron los ganadores, el momento que se llevó la noche fue la discusión entre Will Smith y Chris Rock, que terminó con una bofetada sobre el escenario.

Después de casi 24 horas de los hechos, Will Smith ofreció una disculpa al comediante, quien cometió el error de hacer una broma de mal gusto sobre su esposa, lo que molestó mucho al ahora ganador del Oscar a Mejor Actor.

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Will Smith se disculpa por la bofetada a Chris Rock

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Will Smith le ofreció una disculpa directa al comediante, a la Academia y sus millones de fans y público en general por la forma en que reaccionó en la noche de más importante del cine.

La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad

Recordemos que durante su discurso de agradecimiento, tras recibir el Oscar a Mejor Actor, Will Smith ofreció una disculpa a los asistentes y a la Academia, pero no lo hizo con Chris Rock, por lo que este lunes sí lo mencionó en su publicación, pero también a la familia Williams.

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