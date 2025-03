Javier Ibarreche enciende las redes tras opinar sin filtros sobre “Emilia Pérez” en el Oscar

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua y no teme decir lo que realmente opina, ese es Javier Ibarreche , quien esta noche es amado por las redes sociales tras concluir la 97 entrega de los premios Oscar 2025.

Decir lo que piensa sin importar lo que esto pueda incomodar, es una característica especial del influencer y crítico cinematográfico, que esta noche es tendencia nacional en X por dar su opinión con respecto a las nominaciones que alcanzó la película “Emilia Pérez”.

Javier Ibarreche entrevista a Zoe Saldaña

Segundos después de entrevistar a Zoe Saldaña para Azteca 7, durante la alfombra roja de los premios de La Academia, Javier Ibarreche dijo sin filtros: “Emilia Pérez no se merece ningún premio, yo creo que ella (Zoe) debería competir en Mejor Actriz y no debería ganarlo, no como Mejor Actriz de Reparto”.

Sin embargo, dijo que más allá de sus preferencias, le reconoce que haya enfrentado al público, incluso, que accediera a conceder la entrevista a Azteca 7, un medio mexicano, siendo que en este país la película ha sido severamente criticada.

¿Javier Ibarreche en contra de Zoe Saldaña?

El conductor y creador de contenido encendió la redes dada la contundencia de sus palabras, sobre todo por el contexto en que las dijo cuando Zoe Saldaña apenas había dado unos cuantos pasos hacia la sala del Dolby Theatre de Los Ángeles a punto de que arrancara la ceremonia 97.

“Probablemente jamás vayan a invitar a conducir los #Oscars a Javier Ibarreche otra vez, pero te ganaste el respeto de millones, y muchos de esos suscriptores fieles (yo incluido) gracias por expresar el sentir y pensar de decenas de millones de mexicanos, hacia Emilia Pérez”, se lee en alguno de los comentarios.

“Una de las peores canciones que he escuchado en mi vida ganó. Si no se lo das a Elton John, si no se lo das a Diane Warren, dáselo a Fisicul, quimicul soy Emilia Pérez”, comentó Ibarreche a modo de burla cuando “El mal” se coronó en dicha categoría que anunció el legendario Mick Jagger.