Karla Sofía Gascón habla con Selena Gomez, ¿se arrepiente de ofenderla?

Karla Sofía Gascón ha intentado todo para hacerle frente a la serie de polémicas que opacan por completo su carrera y no ha sido nada fácil. Su carrera dio un giro de 180 luego de la investigación que realizó la periodista Sarah Hagi, quien expuso antiguos tuits racistas e islamofóbicos de la actriz española, así como fuertes señalamientos contra celebridades de Hollywood, entre ellas uno de su compañera de elenco, Selena Gomez.

¿Qué es lo que dijo Karla Sofía Gascón de Selena Gomez?

Gracias a la investigación que realizó la periodista Sarah Hagi, se revelaron varios tuits donde la actriz española opina sobre casos mediáticos como el crimen de George Floyd e incluso, sobre el triángulo amoroso entre la modelo Hailey Rhode y los cantantes Justin Bieber y Selena Gomez.

“Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa” escribió la actriz española en referencia a los rumores de las disputas que supuestamente existen entre la pareja y la cantante.

¿Se arrepiente Karla Sofía Gascón de lo que dijo de Selena Gomez?

Durante una entrevista con CNN, la actriz, Karla Sofía Gascón, rechazó por completo haber hecho comentarios negativos contra la actriz estadounidense y se dijo víctima de una campaña en su contra. Ella asegura que ese tuit no es de ella y que incluso buscó a Selena Gomez para aclarar rápidamente ese malentendido: “Le escribí, le mandé el post y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’. Me respondió: ‘sabes que estoy contigo”, señaló Gascón, quien inmediatamente rompió en llanto al revivir el momento.

Gascón asegura que sus compañeras de elenco han sido una pieza clave para poder afrontar todas las controversias que enfrenta la actriz, pues son personas que la conocen, la entienden y la acompañan en toda esta situación. Además, la actriz aprovechó para mencionar que ella no va a renunciar a la carrera por la estatuilla del Oscar, como muchos han especulado.

